Grali "czajnikami", spalił się toster. Ewakuacja podczas ME w curlingu

Tegoroczne ME dywizji A i B odbywają się w Helsingborgu. Biorą w nich udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W niedzielę w południe rozgrywane były spotkania fazy grupowej. W pewnym momencie na Olympia Rink rozległ się alarm pożarowy, co spowodowało konsternację wśród zawodników, trenerów i kibiców.

Toster w ogniu

Nie było jednak wyjścia. Zgodnie z zasadami ze względów bezpieczeństwa wszyscy zmuszeni byli jak najszybciej opuścić halę. Zawodnicy zdążyli zabrać tylko szczotki, ale już nazywane czajnikami kamienie, którymi zdobywa się punkty, musieli zostawić na tafli.

Na szczęście sytuacja szybko została opanowana. Okazało się, że w płomieniach stanął toster, który znajdował w barze na Olympia Rink. Po kwadransie wszyscy wrócili na swoje miejsce i rywalizacja mogła być kontynuowana.



After an unexpected break in the action due to a fire alarm and venue evacuation (it was a false alarm), we’re back on the ice to complete the morning sessions. — World Curling (@worldcurling) 17 listopada 2019





Nietypowe zdarzenie nie dotknęło bezpośrednio Polaków, którzy w tym samym miejscu rywalizują w dywizji B. Nasza drużyna wcześniej szybko rozprawiła się z niżej notowanymi Francuzami, wygrywając 7:1. W pierwszym meczu pokonali Białorusinów 6:3 i obok Turków pozostają jedną z dwóch niepokonanych drużyn na mistrzostwach.

Transmisje z ME w curlingu w Eurosporcie i Eurosport Playerze