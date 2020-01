Małysz pod wrażeniem Stocha. "Czegoś takiego mogą dokonać tylko najwięksi mistrzowie"

- Czasami tracę poczucie tego, co w sporcie jest najważniejsze, czyli radość. Trochę to zgubiłem, ale dzisiaj to odnalazłem. Od rana czułem dobrą energię, oddałem świetne skoki - powiedział Kamil Stoch po triumfie w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dla Stocha, który na półmetku rywalizacji zajmował trzecie miejsce, jest to 35. zwycięstwo w karierze, a drugie w tym sezonie. Po pierwsze sięgnął jeszcze w grudniu w szwajcarskim Engelbergu.

Właśnie do tamtych zawodów analogię znalazł Małysz. - Wydarzyło się coś podobnego jak w Engelbergu. Tam, podobnie jak tu, dobrze skakał już w treningu, a później w konkursie jeszcze się poprawiał - przypomniał dyrektor sportowy polskiej kadry w rozmowie z Eurosportem.

Kubackiemu przeszkodziły warunki

Po pierwszej niedzielnej serii na prowadzeniu był genialny w ostatnich tygodniach Dawid Kubacki. Zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni tym razem nie udała się druga próba i wylądował na najniższym stopniu podium.



- Dawid miał trochę pecha w drugiej serii, a i tak stoi na podium. To pokazuje, że naprawdę jest mocny. Przeszkodziły mu warunki. Jemu samemu po skoku wydawało się, że wszystko było dobrze, ale w drugiej fazie go obniżało, nie było noszenia. Fajnie, że jak nie jeden, to wygrywa drugi - stwierdził.

Dwóch Polaków na podium jest ogromnym sukcesem również trenera Michala Doleżala, który niejednokrotnie był już krytykowany. - Jakiś tam problem z pozostałą częścią reprezentacji jest, ale my ciągle narzekamy, a Klemens Murańka był w ten weekend drugi i pierwszy w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo. To pokazuje, że jest zaplecze, z którego można czerpać - zaznaczył.

Tylko dla wielkich mistrzów

Mazurek Dąbrowskiego na tysiące gardeł. Zakopane oszalało z radości po triumfie Stocha Przepiękna... czytaj dalej » Stoch, wygrywając w Zakopanem, zapisał na swoim koncie dziesiąty już rok kalendarzowy z przynajmniej jednym pucharowym zwycięstwem. - Utrzymać formę przez tak długi okres to coś niesamowitego. Czegoś takiego mogą dokonać tylko najwięksi mistrzowie, a Kamil do takich należy - cieszył się były fantastyczny skoczek.



- Zwycięstwo w Zakopanem to zwycięstwo w Zakopanem. To jak wygrać Turniej Czterech Skoczni. Tu jest wspaniała atmosfera, mnóstwo kibiców, jest się w domu. Myślę, że Kamil zostanie teraz na poziomie, który pokazał i będziemy mieć bardzo zdrową rywalizację między nim a Dawidem - analizował.



Małysz z uśmiechem zaznaczył, że jest w stanie sobie wyobrazić, by Stoch i Kubacki między sobą stoczyli rywalizację o Kryształową Kulę. - To byłby cud, ale wykluczać tego nie można. Jest jeszcze dużo konkursów, a w tym roku nie ma jednego zdecydowanego faworyta, więc cały czas jest możliwość walki - powiedział.

Wyniki niedzielnego konkursu w Zakopanem miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Kamil Stoch (Polska)

295,7

2. Stefan Kraft (Austria) 290,6

3. Dawid Kubacki (Polska) 287,8

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 286,5

5. Karl Geiger (Niemcy)

282,4

6. Marius Lindvik (Norwegia)

278,1

7. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

277,6

8. Piotr Żyła (Polska) 274,8

9. Phillip Aschenwald (Austria) 272,7

10. Peter Prevc (Słowenia)

271,3

35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 108,2 44. Maciej Kot (Polska) 102,8