13-latka mistrzynią USA w łyżwiarstwie figurowym. W MŚ nie ma prawa startu

Najtrudniejszy z potrójnych skoków Liu wykonała w programie krótkim, co zdarzyło się po raz pierwszy w mistrzostwach USA. W dowolnym zaliczyła aż trzy potrójne axle, czego nie notowano dotychczas w rywalizacji kobiet w żadnych zawodach.

Z łączną oceną 217,51 pkt 13-latka wyprzedziła broniącą tytułu Bradie Tennell - 213,59 oraz Mariah Bell - 212,40.

- Na razie do mnie nie dociera, czego dokonałam. Na razie o tym nie myślę – powiedziała Liu po dekoracji medalowej w Little Caesars Arena w Detroit.

Rekord Lipinski pobity

Poprzednią najmłodszą mistrzynią USA była Tara Lipinski, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Pierwszy krajowy tytuł wywalczyła rok wcześniej, gdy miała 14 lat.