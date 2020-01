"Co to za dźwięk?". Niesmaczny żart. Finał przerwany, wezwano ochronę

Video: Eurosport

Ogromne szczęście Binghama w półfinale turnieju Masters

W półfinale turnieju Masters w Londynie szczęście było po stronie Stuarta Binghama. W ósmym frejmie, który okazał się ostatnim w tym spotkaniu, Anglik nie trafił czerwonej bili do kieszeni, ale ta tak się odbiła, że wpadła do innej. To przypieczętowało wygraną Binghama 6:2.

