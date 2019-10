Były mistrz świata pojechał na turniej nie do tego miasta

- Ciężko na to pracowałem. To był niesamowity finał. Myślę, że to był najlepszy snooker, jaki kiedykolwiek grałem. Trudno mi to ująć słowami - powiedział Judd Trump, który został mistrzem świata.

Australijczyk na co dzień mieszka w Cambridge. W piątek wybierał się na kwalifikacje do World Open, które odbywały się w Barnsley.

O awans do turnieju głównego, a tym samym wyjazd do Yushan w Chinach na przełomie października i listopada, Robertson miał grać z Ianem Burnsem. Pojedynek miał być dla niego formalnością. Australijczyk to numer 4 światowego rankingu, natomiast jego angielski przeciwnik nie mieści się w pierwszej setce.

Inne Barnsley

Wielkie emocje. Cudowne wbicie rozstrzygnęło finał Wspaniałe... czytaj dalej » Robertson ustawił nawigację i spokojnie ruszył w drogę. Ale kiedy dojechał na miejsce, zorientował się, że coś jest nie tak. Były mistrz świata kierował się na Barnsley w hrabstwie Gloucestershire. Tymczasem powinien być w Barnsley w Yorkshire - 170 mil dalej.

Miał być w mieście z populacją na poziomie 90 tysięcy mieszkańców. Wylądował na wsi zamieszkanej według oficjalnych źródeł przez... 209 osób.

37-letni zawodnik nie miał już czasu, by naprawić swój błąd. Chwycił za telefon i poinformował, że musi wycofać się z turnieju.

Swoim wyczynem Robertson pochwalił się na Twitterze. Wstawił screen z nawigacji i gorzko skomentował: "Mam nadzieję, że będzie mi dane zagrać albo dokończyć jakiś mecz w tym sezonie".



When I realised there was a 2nd Barnsley it was too late to get to the other one Hopefully I’ll be able to either play or complete a match this season pic.twitter.com/dmRezQfBvH — Neil Robertson (@nr147) October 4, 2019





Nieszczęścia chodzą parami

Bo to nie pierwsze logistyczne problemy Australijczyka w tym sezonie. W lipcu "The Thunder from Down Under" nie doleciał na Riga Masters. Razem z kilkoma innymi zawodnikami utknął na lotnisku w Luton, po tym jak ich lot został odwołany.

Pociągnięty za język przez niedowierzających w pomylenie miast fanów Robertson wyjaśnił, że po raz pierwszy pojechał do Barnsley na własną rękę. "Na kwalifikacje zawsze zawoził mnie przyjaciel, ale w tym tygodniu zachował się egoistycznie i zapisał się do innego turnieju" - zażartował Australijczyk.

Kolejnym startem Robertsona ma być English Open w Crawley. Transmisje z turnieju od 14 października w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Mistrz świata z 2010 roku ma więc ponad tydzień na dostrojenie nawigacji.