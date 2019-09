Niesamowite zagrania w półfinale China Championship. Czarują Williams i Vafaei

Mistrz świata znalazł pogromcę. Joe Perry ograł Judda Trumpa Do tej pory Judd... czytaj dalej » Irańczyk po raz czwarty w karierze awansował do najlepszej czwórki zawodów rankingowych. Vafaei udowodnił, że nie bez powodu wymienia się go w gronie zawodników, którzy mogą namieszać w światowej czołówce. We wcześniejszych fazach turnieju pokonał wyżej notowanych rywali, m.in. Anthony’ego McGilla, Kyrena Wilsona i Toma Forda.

Mistrzowskie zagrania

W meczu z Williamsem również pokazał, że stać go na wiele. Tym razem wygrać się jednak nie udało, choć spotkanie było niezwykle zacięte i wyrównane. Decydujące słowo należało jednak do 44-letniego Walijczyka.

Obaj zawodnicy popisywali się fantastycznymi zagraniami, na które stać tylko najlepszych snookerzystów świata. Na oklaski zasługiwało zwłaszcza niesamowite wbicie bili po przekątnej przez Vafaeia. Za styl nikt punktów jednak nie przyznaje.

Oglądaj Wideo: Eurosport Uderzenie turnieju? Wspaniałe zagranie Ayouriego

W finale Williams zmierzy się ze zwycięzcą angielskiej pary Mark Selby - Shaun Murphy.

Transmisje z China Championship można oglądać na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.