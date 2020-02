Brejk maksymalny Kyrena Wilsona. Nie da się lepiej otworzyć meczu

- Przy ostatniej czarnej trząsłem się jak liść - odetchnął z ulgą Wilson, dla którego był to drugi maks w karierze. Wtorkowe 147 było jednak wyjątkowe - Anglik wbił je w pierwszym frejmie.

Oklaskiwane na stojąco przez kibiców w Motorpoint Arenie podejście zajęło Wilsonowi dokładnie 13 minut i 40 sekund. W całości, od pierwszego do ostatniego wbicia, można je obejrzeć poniżej:

Przy okazji Wilson zrobił dobry uczynek - za każdego brejka stupunktowego w Welsh Open organizacje World Snooker i World Professional Billiards and Snooker Association przekazują 1000 funtów na rzecz walki z koronawirusem.



Surely the most perfect start to a match ever? Kyren Wilson with a 147 from the first shot of his match in the #WelshOpen snooker live on ⁦@Eurosport_UK⁩ pic.twitter.com/5l4iPN2w3W — Neal Foulds (@fouldsy147) February 11, 2020

W pogoni za O'Sullivanem

To piąty brejk maksymalny w sezonie (dwoma popisał się Tom Ford), ale pierwszy w 2020 roku. Rekordzistą pod względem maksów pozostaje niepodrabialny Ronnie O'Sullivan. Anglik ma na koncie już 15 ze 156 brejków maksymalnych, jakie padły w zawodowych turniejach.

Wilson zaczął imponująco pojedynek z Page'em, ale w kolejnych partiach spuścił z tonu. Po pięciu frejmach przegrywał już 2:3 i bronił się przed odpadnięciem. Ostatecznie Wilson wygrał po decydującej partii 4:3 i wymęczył awans do 2. rundy Welsh Open. W niej zmierzy się z numerem 60 na świecie Liamem Highfieldem, który na otwarcie turnieju w bardzo podobnych okolicznościach rozprawił się z Chińczykiem Zhangiem Andą.

Z jedynką w Cardiff rozstawiony jest Neil Robertson, na którego w ostatnich tygodniach nie ma mocnych.

