Czego nie robić na meczu snookera. Kibic wytrącił zawodnika z równowagi

Bingham wściekły na kibica. "Przecież to jakiś żart"

Po ośmiu frejmach mecz czwartej rundy UK Championship Stuart Bingham remisował z Johnem Higginsem 4:4. W dziewiątej partii Anglik prowadził 46:18 i miał dobrą pozycję na wbicie kolejnej czerwonej bili. Zanim jednak zdołał uderzyć, na trybunie rozległ się dźwięk telefonu. To wyprowadziło Binghama z równowagi i skończyło się pudłem. Okazję wykorzystał Higgins, który ostatecznie wygrał 6:4.

Sytuacja miała miejsce w środowym pojedynku w 1/8 finale UK Championship. Turniej w Yorku należy do najbardziej prestiżowych, zawodnicy robią wszystko, by pokazać się w nim z jak najlepszej strony.

Na stole telewizyjnym trwał rozgrywany w kompletnej ciszy pojedynek Stuarta Binghama z Johnem Higginsem. W meczu do sześciu wygranych partii był remis 4:4. W dziewiątym frejmie Bingham prowadził 24:18. Wrócił do gry i podwyższył na 46:18. Żeby rozstrzygnąć kwestię zwycięstwa w tej partii, Anglik potrzebował jeszcze dwóch czerwonych z wysokimi kolorami. Dałoby mu to prowadzenie w całym meczu 5:4.

Skończyło się katastrofą

Bingham złożył się do pierwszej z brakujących czerwonych i zaczął markować uderzenie. Wbicie było proste, ale skończyło się katastrofą. Kiedy Bingham miał już wyprowadzać kij, na trybunach rozległ się dźwięk dzwoniącego telefonu. Zdenerwowany Anglik podniósł się i przymierzył drugi raz, ale fatalnie spudłował. 43-letni snookerzysta zagotował się i w drodze do swojego krzesełka "podziękował" kibicowi sugestywnym kciukiem za wytrącenie go z równowagi.

- Proszę się upewnić, że wasze telefony są wyłączone - po fakcie zwrócił się do publiczności sędzia, ale straconej szansy Binghamowi to nie wróciło. Higgins podszedł do stołu, dostał banalny układ na start i wygrał partię, a niedługo potem cały mecz.

- Nie powinienem tego spudłować, ale to przecież jakiś żart. Ludzie zapominają wyłączać telefony, a tobie to odbiera środki do życia - mówił roztrzęsiony Bingham.

W ćwierćfinale John Higgins zmierzy się z Yan Bingtao.

