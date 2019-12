Myślał, że już nic nie wygra. Zgarnął drugi najważniejszy tytuł

W finale UK Championship Junhui Ding pokonał Stephena Maguire'a 10:6. To był już trzeci triumf Chińczyka w tym prestiżowym turnieju. Zobacz ceremonię wręczania nagród.

Trzeci frejm meczu z Ronnie'em O'Sullivanem to popis umiejętności Dinga Junhuia.

Ding zawsze uważany był za snookerzystę ze ścisłej czołówki. Do niedzieli miał na koncie 13 tytułów rankingowych, w 2016 roku grał w finale mistrzostw świata. W sierpniu 2017 roku w Preston wygrał jeszcze World Open i jego kariera wyhamowała.

- Przez dwa lata nic nie osiągnąłem. Zadawałem sobie pytanie, czy jeszcze mogę coś wygrać - przyznał szczerze po zwycięstwie z Maguire'em. W trudnych chwilach Chińczyk znalazł oparcie w przyjaciołach i w rodzinie. Przed rokiem na świat przyszło jego pierwsze dziecko.

Ding przetrwał kryzys i do Yorku wrócił silniejszy. Wreszcie zagrał jak za najlepszych lat. Wszystkie mecze wygrał w przekonujący sposób, a w 1/8 finału odprawił z kwitkiem Ronniego O'Sullivana 6:4. Finał też był jego popisem.

Warunki dyktował od samego początku. Prowadził już 4:0. Maguire odrobił część strat, ale po pierwszej sesji i tak było 5:3 dla Chińczyka. Po przerwie wiele się nie zmieniło. Pojedynek w dalszym ciągu stał na wysokim poziomie. W sumie obaj wbili siedem brejków stupunktowych - Ding kolejno 105, 128, 131 i 103, Maguire 103, 103 i 124. Chińczyk zakończył mecz z przytupem, w dwóch ostatnich partiach popisując się dwiema setkami z rzędu.

To jego trzeci tytuł w UK Championship (wcześniej 2005, 2009) i jeden z najbardziej prestiżowych w karierze. Impreza w Yorku uważana jest za drugą po mistrzostwach świata. Te dwa turnieje plus Masters tworzą potrójną koronę. Za sukces Chińczyk zainkasował czek na 200 tysięcy funtów. Wyżej wyceniany jest tylko triumf w mistrzostwach świata.

Po zwycięstwie jak nigdy wydał z siebie okrzyk radości. Uśmiech nie schodził z jego twarzy. - W tym tygodniu grałem bardzo dobrze. Po prostu coś zaskoczyło. W drodze do finału ograłem Ronniego. Uwierzyłem, że jestem w stanie wygrać turniej, no i się udało - cieszył się Ding Junhui, który w tym tygodniu weźmie udział już w Scottish Open. W pojedynku otwarcia ma we wtorek zmierzyć się z Michaelem White'em.

