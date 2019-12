54-letni weteran dał lekcję mistrzowi świata

Pojedynek o najlepszą szesnastkę prestiżowego turnieju miał dwa oblicza. W pierwszych czterech partiach Trump robił to, do czego przyzwyczaił wszystkich w tym roku: szedł jak po swoje. Breaki w wysokości 52, 114 i 90 punktów dały mu pewne prowadzenie 3:1. 30-latek był w połowie drogi do czwartej rundy UK Championship, ale nagle sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Inicjatywę przejął grający swoim tempem weteran stołów snookerowych, który lata świetności ma już dawno za sobą. Bond plasuje się pod koniec pierwszej setki rankingu, który zresztą otwiera Trump, a bardziej niż grze poświęca się ostatnio trenowaniu młodych adeptów snookera.

Tym razem dał lekcję urzędującemu mistrzowi świata. Bond zaczął wysoko punktować i po dwóch kolejnych partiach na tablicy wyników zrobił się remis. Starszy z Anglików nabrał wiatru w żagle. Przy remisie 3:3 wbił 114 w jednym podejściu, wyrównując najwyższy break Trumpa w pojedynku. Na 5:3 poprawił 85-punktowym breakiem, aż nadeszła ósma partia, w której wygrał taktyczną rozgrywkę i mecz.

Zwycięstwo Bonda było tym bardziej zaskakujące, że w dwóch pierwszych meczach w Barbican Centre Trump stracił w sumie tylko jedną partię.

- Bardzo się cieszę z tego, że zagrałem dobry mecz na stole telewizyjnym. Jako że jestem nisko w rankingu, mam możliwość gry na stole telewizyjnym tylko wtedy, kiedy rywalizuję z czołowymi zawodnikami. Po prostu czułem się dobrze. Nawet kiedy przegrywałem 1:3, dalej robiłem swoje - mówił z zadowoleniem sensacyjny pogromca mistrza świata. Trump też nie umniejszał tego sukcesu.

W meczu o ćwierćfinał 54-letni zawodnik spotka się z lepszym z pary Gary Wilson - Joe Perry.

