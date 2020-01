Snookerowy sędzia użądlony w trakcie meczu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"

Podczas jednego turnieju doszło do dwóch sytuacji, które pokazały, że wideoweryfikacja mogłaby być dobrym rozwiązaniem w snookerze. W pierwszym przypadku sędzia obejrzał powtórkę i zgłosił faul Ronniego O'Sullivana. Natomiast w ćwierćfinale arbiter nie zauważył muśnięcia czerwonej po uderzeniu i błędnie wywołał faul O'Sullivana.

W dziesiątym frejmie finału Scottish Open Mark Selby postawił niezwykle trudnego snookera. Jack Lisowski musiał zaryzykować i... szczęście się do niego uśmiechnęło. Po niesamowitym uderzeniu biała bila trafiła w czerwoną. Scottish Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Podczas meczu turnieju Masters owad chciał zaatakować Kyrena Wilsona. Z pomocą przyszedł sędzia, który co prawda zdjął insekta ze stołu, ale zapłacił za to cenę.

Zagranie jedno w historii. Przeciwnikowi oczy wyszły z orbit Dwa... czytaj dalej » Do niezbyt sympatycznego wydarzenia doszło w piątym frejmie pojedynku dwóch Anglików o awans do najlepszej ósemki. Po czterech partiach Kyren Wilson remisował z Jackiem Lisowskim 2:2, a w piątej odsłonie prowadził 45:29 i szykował się do kolejnego zagrania.

Owad na kołnierzyku

W pewnym momencie wokół niego zaczęła latać osa. Anglik odgonił ją ręką i myślał, że wszystko jest już w porządku. Tymczasem owad usiadł mu na kołnierzyku. Gdy Wilson składał się do uderzenia, osa odleciała i usiadła na stole.

Wtedy interwencji podjął się sędzia spotkania. Ben Williams próbował złapał insekta i wynieść go poza stół. Tymczasem ten go użądlił.

- Dorwała mnie – powiedział Williams.

Anglik prowadził pojedynek dalej, ale po zakończeniu frejma konieczna była interwencja pani z opieki medycznej.

- Kiedy widziałeś interwencję w turnieju snookerowym? Ja widzę pierwszy raz – mówił komentujący w Eurosporcie Michał Ebert.

Ostatecznie Wilson wygrał 6:2, mimo że rozpoczął starcie od przegrania dwóch partii. Potem kompletnie dominował rywala. Tak wysokie zwycięstwo 28-letniego snookerzysty nad rodakiem jest pewną niespodzianką.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kyren Wilson pokonał Jacka Lisowskiego w turnieju Masters

Bez "O'Sy" przy stole

W drugiej rundzie, która będzie już ćwierćfinałem, Wilson zmierzy się z lepszym ze starcia byłych mistrzów świata, a więc Walijczyka Marka Williamsa i Stuarta Binghama.

W nierankingowej imprezie w londyńskiej hali Alexandra Palace bierze udział szesnastu zawodników, którzy są najwyżej notowani w światowym rankingu. W tym roku jest nieco inaczej, bo z udziału zrezygnował legendarny Ronnie O'Sullivan, który siedmiokrotnie wygrał te zmagania. Angielski mistrz zapowiedział, że w najbliższych miesiącach będzie mniej startował. 44-latek jest jednak obecny w miejscu rywalizacji. Pełni rolę eksperta Eurosportu.

Turniej do 19 stycznia można oglądać w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.