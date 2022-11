UK Championship naszpikowany gwiazdami. Oglądaj od soboty w Eurosporcie

Video: Eurosport

Sprzeczka White’a z sędzią w ostatnim frejmie meczu 1. rundy...

Do nietypowej sytuacji doszło w 4. frejmie meczu Jimmy White – Luca Brecel. Sędzia pomylił się przy ogłoszeniu nominowanej bili przez White’a, co skwitował śmiechem. To zdenerwowało White’a. Anglik zwrócił uwagę arbitrowi, doszło do małej sprzeczki, a ostatnie sędzia dał zawodnikowi ostrzeżenie za niewłaściwy gest.

