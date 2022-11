Najtrudniejszy mecz w karierze mistrza świata. "Muszę znaleźć bokserki, są gdzieś w koszu"

Marco Fu awansował do półfinału Hong Kong Masters

Higgins awansował do półfinału Hong Kong Masters

Już w pierwszym frejmie starcia z Neilem Robertsonem Mark Williams wbił setkę.

Neil Robertson wbił setkę w piątym frejmie starcia z Markiem Williamsem w ćwierćfinale Hong Kong Masters.

Robertson awansował do półfinału Hong Kong Masters

W drugim frejmie starcia z Ng On Yee Ronnie O'Sullivan wbił setkę.

Ronnie O'Sullivan pokonał Ng On Yee 5:0 w ćwierćfinale Hong Kong Masters.

O’Sullivan awansował do półfinału Hong Kong Masters

W ostatnim frejmie starcia z Johnem Higginsem Marco Fu wbił brejka maksymalnego. Fu wygrał 6:5 i awansował do finału.

Fu wbił brejka maksymalnego i awansował do finału Hong Kong...

W trzecim frejmie starcia z Ronnie'm O'Sullivanem Neil Robertson wbił setkę.

Oto co miał do powiedzenia "Rakieta" po triumfie w turnieju w Hong Kongu.

Liang Wenbo pokonał Olivera Linesa 4:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

Liang Wenbo awansował do Scottish Open

Jamie Clarke pokonał Lu Ninga 4:3 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

Clarke pokonał Ninga w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Ken Doherty pokonał Dominica Dale'a 4:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

Doherty awansował do Scottish Open

Anthony McGill pokonał Wu Yize 4:0 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

McGill awansował do Scottish Open

David Gilbert przegrał z Xu Si 3:4 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

Gilbert przegrał z Xu Si w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Zhou Yuelong pokonał Roda Lawlera 4:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

Zhou Yuelong awansował do Scottish Open

Gary Wilson pokonał Jamie'ego O'Neilla 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Scottish Open.

Wilson pokonał O’Neilla w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Lyu Haotian pokonał Zhao Xintonga 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Northern Ireland Open.

Lyu Haotian awansował do Northern Ireland Open

W drugim frejmie starcia z Rodem Lawlerem Judd Trump wbił setkę.

Judd Trump pokonał Roda Lawlera 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Northern Ireland Open.

Trump awansował do Northern Ireland Open

Mark Selby pokonał Reanne Evans 4:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Northern Ireland Open.

Selby pokonał Evans w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Ronnie O'Sullivan wygrał drugiego frejma w starciu z Lukasem Kleckersem w ostatniej rundzie kwalifikacji do Northern Ireland Open.

O'Sullivan awansował do 1. rundy Northern Ireland Open

Higgins lepszy od O'Briena w kwalifikacjach do Northern...

Robertson awansował do 2. rundy Northern Ireland Open

John Higgins doprowadził do remisu 3:3 w starciu z Jacksonem Page'em w meczu pierwszej rundy Northern Ireland Open.

Higgins doprowadził do remisu po 6 frejmach starcia z...

Higgins awansował do 2. rundy Northern Ireland Open

Zobacz, co Ronnie O'Sullivan i John Higgins myślą o braku nowych talentów w snookerowej stawce.

Do nietypowej sytuacji doszło w 4. frejmie meczu Jimmy White – Luca Brecel. Sędzia pomylił się przy ogłoszeniu nominowanej bili przez White’a, co skwitował śmiechem. To zdenerwowało White’a. Anglik zwrócił uwagę arbitrowi, doszło do małej sprzeczki, a ostatnie sędzia dał zawodnikowi ostrzeżenie za niewłaściwy gest.

Zobacz, co powiedzieli Alan McManus oraz Ronnie O'Sullivan o sprzeczce Jimmy'ego White'a z arbiterem.

W drugim frejmie starcia z Aaronem Hillem Judd Trump wbił setkę.

David Grace wygrał czwartego frejma i doprowadził do remisu w starciu z Ronnie'm O'Sullivanem w 1. rundzie Northern Ireland Open.

Grace doprowadził do remisu po 4 frejmach starcia z...

Robertson awansował do 3. rundy Northern Ireland Open

Robertson awansował do ćwierćfinału Northern Ireland Open

Selby awansował do ćwierćfinału Northern Ireland Open

Mark Allen awansował do ćwierćfinału Northern Ireland Open

Zhou Yuelong awansował do półfinału Northern Ireland Open

Robertson awansował do półfinału Northern Ireland Open

Allen awansował do półfinału Northern Ireland Open

Zhou Yuelong wbił setkę w piątym frejmie starcia z Anthonym McGillem w półfinale Northern Ireland Open.

Anthony McGill wbił setkę w siódmym frejmie starcia z Zhou Yuelongiem w półfinale Northern Ireland Open.

Zhou Yuelong awansował do finału Northern Ireland Open

Mark Allen awansował do finału Northern Ireland Open

Ken Doherty pokonał Robbie'ego Williamsa 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do English Open.

Doherty awansował do English Open

Hammad Miah pokonał Lukasa Kleckersa 4:0 w ostatniej rundzie kwalifikacji do English Open.

Miah pokonał Kleckersa w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Lei Peifan pokonał Chrisa Wakelina 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do English Open.

Peifan awansował do English Open

Gary Wilson zwrócił uwagę na wyjścia Andresa Petrova do toalety. Anglik narzekał na zachowanie rywala po szótym frejmie. – On tego nie potrzebuje, przecież dopiero co był na przerwie – powiedział Wilson. Zobacz tę sytuację. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wydawałoby się idealny tor bili do uzy, ale ta odbiła się od skóry i wróciła na stół.

Joe Perry wbił setkę w pierwszym frejmie starcia z Neilem Robertsonem w meczu 1. rundy UK Championship.

Brecel awansował do 2. rundy UK Championship

O'Sullivan awansował do 2. rundy UK Championship

Efektowne zwycięstwo O'Sullivana w UK Championship Ronnie O'Sullivan... czytaj dalej » - To prawdopodobnie było najgorsze, co kiedykolwiek czułem, próbując rozegrać mecz snookera - przyznał po meczu 47-letni Williams. - Gdyby to nie był tak duży turniej, prawdopodobnie nie wróciłbym już po przerwie - dodał były dwukrotny triumfator rozgrywanej w Yorku imprezy.

- Jestem trochę rozczarowany, bo mocno trenowałem i byłem pewien swoich uderzeń, ale nie mogłem w poniedziałek grać. Kiedy w jednej chwili było mi gorąco, a po chwili trząsłem się z zimna jak liść, wiedziałem, że nie mam szans - opisywał samopoczucie przy stole, od którego kilka razy odchodził, pospiesznie udając się do toalety.

"Muszę znaleźć swoje bokserki, są gdzieś w koszu"

Po przegranym starciu próbował całą nieprzyjemną dla niego sytuację obrócić w żart.

- Muszę znaleźć swoje bokserki, są gdzieś w koszu - relacjonował, odnosząc się do sytuacji z trzeciego frejma, gdy nagle rzucił kij na stół i wybiegł na nieplanowaną przerwę - Nie mogę nawet wrócić wieczorem do domu, bo potrzebowałbym około 20 przystanków na autostradzie. Muszę tu zostać do rana - dodał.

Oglądasz Wideo: Eurosport Nagła przerwa toaletowa Marka Williamsa w meczu z Jamiem Clarkem w 1. rundzie UK Championship

Mimo spowodowanej niedyspozycją żołądkową porażki Walijczyk nie szczędził pochwał swojemu o 19 lat młodszemu rodakowi, który w spotkaniu kilka razy popisał się znakomitymi zagraniami.

- Nie odbierajmy niczego Jamiemu. Grał bardzo dobrze i zasłużył na zwycięstwo - zastrzegł Williams.

28-latek, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w UK Championship, rewanżował się rywalowi ciepłymi słowami.

- Gdy dorastałem, był dla mnie bohaterem. Zawsze był wielki. To był naprawdę trudny mecz - stwierdził Clarke. - Widziałem, że Mark nie czuje się dobrze i współczułem mu. Ale to mnie nie zniechęciło. W dziwny sposób mi pomogło, ponieważ trochę odwróciło ode mnie uwagę - dodał.

Przyznał przy tym, że decydująca okazała się sytuacja z drugiej partii, gdzie popisał się fenomenalnym zagraniem, które dodało mu pewności siebie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świetne zagranie Clarke'a na różowej w 2. frejmie 1. rundy UK Championship

Rywalem Clarke'a w 2. rundzie będzie Chińczyk Ding Junhui, który w przeszłości trzy razy wygrywał turniej UK Championship.

UK Championship - wynik meczu 1. rundy

Mark Williams - Jamie Clarke 3:6