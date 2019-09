Niecodzienna kontuzja nie przeszkodziła Murphy'emu. Jest ćwierćfinał w Szanghaju

Polski talent mistrzem świata. Na razie do lat 16 Historyczny tytuł... czytaj dalej » - Zanim usiedliśmy do obiadu w niedzielę wygłupialiśmy się z synem Harrym, tańcząc do największych hitów Disneya. W pewnym momencie poczułem coś w nodze. Myślałem przez chwilę, że zerwałem Achillesa, ale lekarz powiedział mi później, że gdyby tak się stało, to padłbym jak kłoda - opowiadał Murphy po wygranej 6:1 z Lyu Haotian w poniedziałek.

Żona miała dość

- Mogłem częściowo uszkodzić ścięgno i lekarz poradził mi, żebym odpoczywał ile się da. Siedziałem dwa tygodnie w domu i doprowadzałem żonę do szału. Tydzień temu mogłem w końcu trochę postać przy stole przez kilka dni. Nie były to idealne przygotowania, ale cieszę się, że tutaj jestem - mówił.

We wtorek Murphy awansował do ćwierćfinału, pokonując Marka Williamsa już w znacznie bardziej zaciętym spotkaniu 6:5. Teraz na drodze do najlepsze czwórki turnieju stanie przed nim Jack Lisowski, który uporał się najpierw z Wu Yizem (6:1), a we wtorek ograł Marka Selby'ego 6:3.

Przed rokiem tytuł w Szanghaju zgarnął Ronnie O'Sullivan. Słynny 43-letni angielski snookerzysta także zameldował się w ćwierćfinale, w którym zmierzy się z Kyrenem Wilsonem.

Turniej w Szanghaju można oglądać na żywo w Eurosporcie oraz w Eurosport Playerze.