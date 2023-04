Kuriozalny atak na maksa. Los okrutnie zadrwił z Seana O'Sullivana

Transmisje z mistrzostw świata w snookerze w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze Przegrał z siostrzeńcem byłej żony. Mistrzostwa świata nie dla Hendry'ego Stephen Hendry... czytaj dalej »

O'Sullivan znakomicie rozpoczął pojedynek drugiej rundy eliminacji MŚ ze swoim wyżej notowanym rodakiem Davidem Gracem, wygrywając pierwsze trzy partie. W ostatniej z nich zaatakował maksymalnego brejka, dzięki któremu na stałe zapisałby się w historii tej imprezy. Los postanowił jednak zadrwić z 29-latka i zostanie on zapamiętany jako jeden z największych pechowców.

Trudniejsze od maksa

Podejście na 147 punktów (maksymalna liczba punktów) to szczególne wydarzenie w karierze każdego snookerzysty. Perfekcyjne brejki są wyjątkowo rzadkie, ale to, czego dokonał O'Sullivan jest zdecydowanie mniej spotykane.

Jego atak na maksa w potyczce z Gracem układał się doskonale aż do jedenastej czerwonej. Jednak zamiast jednej, Anglik pechowo wbił jednocześnie dwie bile. Jedna zgodnie z zamiarami powędrowała do środkowej kieszeni, a druga zaskoczyła go, lądując w narożnej.

Po tym zagraniu od razu wiedział, że wielka szansa przeszła mu obok nosa, gdyż w ten sposób stracił możliwość zgromadzenia 147 oczek. Skwitował to ironicznym uśmiechem, ale mimo nieszczęśliwego wbicia wyczyścił resztę stołu z wykorzystaniem czarnej bili i zakończył podejście ze 140 punktami.

Oglądasz Wideo: Eurosport 140-punktowy brejk O’Sullivana w 3. frejmie starcia z Grace’em w kwalifikacjach do MŚ

O'Sullivan po tym frejmie nie potrafił jednak powrócić do wysokiej dyspozycji. Być może wspomniana sytuacja nadal siedziała w jego głowie i przegrał sześć kolejnych partii, oddalając się od awansu do następnej rundy kwalifikacji.



All reds

All blacks

147



An amazing and unfortunate break from @SeanTheStorm147 this morning.



After potting two reds at once, he ruled himself out of the maximum, but still crafted a stunning 140 break.



O'Sullivan leads David Grace 3-1. #CazooWorldChampionshippic.twitter.com/isimjTo1UZ — World Snooker Tour (@WeAreWST) April 7, 2023





Co ciekawe, podobne zdarzenie miało już miejsce w przeszłości. W 2018 roku takim samym rezultatem zakończył się atak na maksa Lianga Wenbo w turnieju Riga Masters. Chińczyk jednym zagraniem wbił wówczas 13. i 14. czerwoną, uzyskując również 140 oczek, mimo wyczyszczenia stołu z wykorzystaniem czarnej.