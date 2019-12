Leżał na stole, żółwiki przybijał z rywalem i sędzią. Ekspresowa wygrana

Video: Eurosport

Niewiarygodny fluke Maguire'a w finale UK Championship

Stephen Maguire nie zdołał pokonać Junhui Dinga w finale UK Championship, choć w niektórych momentach szczęście było po jego stronie. Na początku jedenastej partii Szkot nie trafił do wybranej przez siebie kieszeni, ale czerwona bila obiła się o trzy bandy, a następnie uderzyła w inną czerwoną, która wpadła do kieszeni. To warto zobaczyć.

