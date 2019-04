Sensacja w mistrzostwach świata. Amator ograł słynnego Ronniego O'Sullivana

Gary Wilson i Luka Brecel grali ostatniego frejma aż 79 minut. Wygrał Anglik 10:9 i awansował do drugiej rundy MŚ w snookerze. To była przy okazji najdłuższa partia w historii imprezy. Mistrzostwa w Sheffield na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

43-letni O'Sullivan, lider światowego rankingu i pięciokrotny (2001, 2004, 2008, 2012, 2013) mistrz globu oraz jedna z najbardziej znanych postaci tej dyscypliny, przegrał 8:10. W pierwszej rundzie MŚ odpadł po raz pierwszy od 16 lat.

Źródło: Getty Jamesa Cahill jest 20 lat młodszy od O'Sullivana

Amator lepszy

20 lat młodszy Cahill to pierwszy w historii gracz o statusie amatora (miano profesjonalisty stracił w 2017 roku), który przebrnął eliminacje do turnieju głównego MŚ. W rankingu snookerzystów nie był ostatnio notowany.



Status zawodowca miał w latach 2013-17, ale najwyżej był sklasyfikowany na 85. miejscu w światowym rankingu. Do tej pory największym sukcesem siostrzeńca siedmiokrotnego mistrza świata Stephena Hendry'ego była 1/8 finału mistrzostw Wielkiej Brytanii pięć lat temu.



Impreza potrwa do 6 maja, a zwycięzca otrzyma w nagrodę pół miliona funtów.