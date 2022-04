O’Sullivan dwa kroki od wielkiego finału

Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Trump roztrwonił wielką przewagę. Walka o finał nabrała rumieńców Walijczyk Mark... czytaj dalej » O’Sullivan prezentuje w Crucible Theatre mistrzowską formę. W drodze do półfinału wygrywał mecze gładko. Na początek wysłał do domu Davida Gilberta (wygrana 10:5), potem bez problemów ograł Marka Allena 10:4, a w ćwierćfinale jego rywal Stephen Maguire zdołał wywalczyć 5 frejmów (Anglik zwyciężył 13:5).

W półfinale jego mecz z Johnem Higginsem był zapowiadany jako pojedynek legend snookera. Nic dziwnego. W końcu łącznie mają aż 10 tytułów mistrza świata, z czego sześć znajduje się na koncie Anglika.

Problemy tylko na początku

Starcie lepiej rozpoczął Higgins, który wyszedł na prowadzenie 3:0. Szybko jednak faworyt wyrównał na 3:3, aby zakończyć pierwszą sesję wynikiem 4:4.

W dalszych dwóch częściach meczu O’Sullivan przejmował kontrolę. Po drugiej sesji prowadził już 10:6, prezentując skutecznego i ofensywnego snookera.

Panowie wrócili do stołu w sobotni poranek i to znów "Osa" dominował. Wygrał 5 frejmów, rywal 3, a to oznaczało, że po trzech odsłonach meczu Anglik objął prowadzenie 15:9. Na tym etapie gra toczy się do 17 wygranych frejmów.

Oglądasz Wideo: Eurosport Setka O’Sullivana w 22. frejmie półfinału MŚ w snookerze

O’Sullivan blisko finału

O’Sullivan znów grał znakomicie. Był skuteczny, konsekwentny, nie miał słabszych momentów.

- Skreślać Szkota nie można, ale trzeba być niepoprawnym optymistą, żeby dawać mu jakiekolwiek szanse na wygraną – tak ocenił wydarzenia przy stole komentator Eurosportu Rafał Jewtuch.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wysokie prowadzenie O’Sullivana przed ostatnią sesją półfinału MŚ w snookerze

- Wydaje się, że Ronnie już jest naprawdę blisko finału – dodał z kolei drugi komentator Przemysław Kruk.

Dokończenie pojedynku O’Sullivan – Higgins w sobotę o godz. 20:00. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze. Spotkanie skomentują: Michał Ebert i Jarosław Kowalski.