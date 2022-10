Padł rekord, O'Sullivan dokonał wielkich rzeczy. Zapowiada się elektryzujący finał w Hongkongu

Lu Ning pokonał Matthew Selta 4:3 w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. Cały sezon snookerowych emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lu Ning awansował do British Open

W drugim frejmie starcia z Juddem Trumpem Noppon Saengkham wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło.

Judd Trump pokonał Noppona Saengkhama 5:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Trump awansował do European Masters

Yuan Sijun potrzebował kilku prób, aby zagrać bez faulu w piątym frejmie starcia z Markiem Selbym w meczu ostatniej rundy kwalifikacji do European Masters. Zobacz tę sytuację.

Yuan Sijun pokonał Marka Selby'ego 5:2 w ostatniej rundzie kwalifikacji do European Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Sijun pokonał Selby’ego w ostatniej rundzie kwalifikacji do...

Murphy awansował do 2. rundy European Masters

W drugim frejmie starcia z Ashleyem Hugillem Judd Trump wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło.

Błąd Ajaiba w końcówce pomógł Juddowi Trumpowi w awansie do ćwierćfinału European Masters. Anglik pokonał rywala 5:4. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Błąd Ajaiba w końcówce, Trump awansował do ćwierćfinału...

Williams awansował do ćwierćfinału European Masters

Judd Trump wygrał czwartego frejma i tym samym doprowadził do remisu 2:2 w starciu z Barrym Hawkinsem w ćwierćfinale European Masters.

Trump doprowadził do remisu po 4 frejmach starcia z...

Hawkins awansował do półfinału European Masters

Ali Carter wygrał ósmego frejma i tym samym doprowadził do remisu 4:4 w starciu z Kyrenem Wilsonem w półfinale European Masters. Zobacz końcówkę tej partii.

Wilson awansował do finału European Masters

Zobacz, co powiedział Barry Hawkins po finale European Masters, w którym przegrał z Kyrenem Wilsonem 3:9.

Zobacz, co powiedział Kyren Wilson po triumfie w European Masters.

Zobacz ostatnie zagrania ze starcia Jimmy'ego Robertsona z Garym Wilsonem w kwalifikacjach do Northern Ireland Open.

Robertson pokonał Wilsona w kwalifikacjach do Northern...

John Astley pokonał Wu Yize 4:3 w ostatniej rundzie kwalifikacji do Northern Ireland Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Astley awansował do Northern Ireland Open

Jimmy White pokonał Yuana Sijuna 4:3 w finale kwalifikacji do Northern Ireland Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

White awansował do Northern Ireland Open

David Gilbert popisał się 125-punktowym brejkiem w kwalifikacjach do Northern Ireland Open.

125-punktowy brejk Gilberta w kwalifikacjach do Northern...

Zobacz, jak wyglądała rywalizacja w kwalifikacjach do British Open.

Selby odniósł triumf w kwalifikacjach do British Open

Zobacz, jak wyglądała rywalizacja w kwalifikacjach do British Open.

Williams pokonał Waldena w kwalifikacjach do British Open

Zobacz, jak wyglądała rywalizacja w kwalifikacjach do British Open.

Yan Bingtao awansował do 1. rundy British Open

Zobacz, jak wyglądała rywalizacja w kwalifikacjach do British Open.

Dott wbił 139-punktowego brejka i awansował do 1. rundy...

Zobacz, jak wyglądała rywalizacja w kwalifikacjach do British Open.

Zhao Xintong awansował do 1. rundy British Open

Alexander Ursenbacher pokonał Ronnie'ego O'Sullivana 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Zobacz piękne czyszczenie kolorów w wykonaniu Judda Trumpa w drugim frejmie starcia z Si Jiahuiem w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open.

Judd Trump pokonał Si Jiahuia 4:1 w ostatniej rundzie kwalifikacji do British Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Trump awansował do British Open

Xintong awansował do 2. rundy British Open

Selby awansował do 2. rundy British Open

Allen awansował do 2. rundy British Open

Ding awansował do 2. rundy British Open

Selby awansował do 3. rundy British Open

Noppon Saengkham awansował do 3. rundy British Open

Trump awansował do 3. rundy British Open

Mark Selby wbił brejka maksymalnego w pierwszym frejmie starcia z Jackiem Lisowskim w meczu 3. rundy British Open. To był czwarty maks w wykonaniu Anglika.

Allen awansował do finału British Open

Ryan Day awansował do finału British Open

Allen doprowadził do remisu na zakończenie 1. sesji finału...

Marco Fu awansował do półfinału Hong Kong Masters

Higgins awansował do półfinału Hong Kong Masters

Już w pierwszym frejmie starcia z Neilem Robertsonem Mark Williams wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło.

Neil Robertson wbił setkę w piątym frejmie starcia z Markiem Williamsem w ćwierćfinale Hong Kong Masters. Zobacz, jak do tego doszło.

Robertson awansował do półfinału Hong Kong Masters

W drugim frejmie starcia z Ng On Yee Ronnie O'Sullivan wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło.

Ronnie O'Sullivan pokonał Ng On Yee 5:0 w ćwierćfinale Hong Kong Masters. Zobacz końcówkę tego spotkania.

O’Sullivan awansował do półfinału Hong Kong Masters

W ostatnim frejmie starcia z Johnem Higginsem Marco Fu wbił brejka maksymalnego. Zobacz, jak do tego doszło. Fu wygrał 6:5 i awansował do finału.

Fu wbił brejka maksymalnego i awansował do finału Hong Kong...

W trzecim frejmie starcia z Ronnie'm O'Sullivanem Neil Robertson wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło.

Transmisje z Hong Kong Masters w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Finał Hong Kong Masters zostanie rozegrany w niedzielę. Początek spotkania o godzinie 13. Transmisja w Eurosporcie 2 i bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w serwisie player.pl. Marco Fu znów wielki. Maksymalny brejk i awans do finału Hong Kong Masters

Wysoko zawieszona poprzeczka

Snooker powrócił do Hongkongu w wielkim stylu po długiej przerwie spowodowanej głównie przez pandemię COVID-19. Zawody z udziałem czołówki światowego rankingu rozgrywane w ogromnej jak na ten sport hali Hong Kong Coliseum już okazały się wielkim sukcesem. Każdy mecz przyciąga na trybuny tysiące kibiców, a uczestnicy w takich okolicznością pokazują się z najlepszej strony.

Pierwsze starcie półfinałowe odbyło się w niezapomnianej atmosferze. Ulubieniec gospodarzy, Fu, pokonał w nim utytułowanego Szkota Johna Higginsa 6:5. Zawodnik z Hongkongu okrasił swój awans do finału wbiciem maksymalnego brejka w decydującej partii. Fu jeszcze niedawno myślał o zakończeniu kariery, tymczasem w sobotę odniósł jeden ze swoich najwspanialszych triumfów. Mimo porażki Higgins również nie myśli jeszcze o powrocie do domu. Czterokrotny mistrz świata w niedzielę w roli widza zamierza śledzić finałową konfrontację w towarzystwie około 9000 kibiców. Będzie to absolutny rekord frekwencji na meczu snookera.

Oglądasz Wideo: Eurosport Cały brejk maksymalny Marco Fu w półfinale Hong Kong Masters

Kapitalna seria Robertsona na nic

Fu i Higgins bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę przed drugim sobotnim półfinałem, ale jego poziom także nie zawiódł publiczności. To jednak nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że zmierzyli się w nim finaliści poprzedniej edycji Hong Kong Masters, która odbyła się w 2017 roku. Po tytuł sięgnął wówczas Robertson i tym razem również wydawał się być bliżej zwycięstwa ze słynnym Anglikiem.

Co prawda to O'Sullivan wygrał pierwszego frejma, a w kolejnym był bliski podwyższenia prowadzenia. Australijczyk wykorzystał jednak błąd rywala na czarnej i zdołał przejąć tę partię. Przy remisie 1:1 Robertson popisał się fantastyczną serią, wbijając brejki stupunktowe w trzech kolejnych frejmach. Obrońca tytułu zaliczył ponad 400 punktów bez odpowiedzi ze strony najlepszego snookerzysty świata.

Oglądasz Wideo: Eurosport Setka Robertsona w 3. frejmie starcia z O’Sullivanem w półfinale Hong Kong Masters

Mogło się wówczas wydawać, że losy awansu są już przesądzone, ale nic z tych rzeczy. Jeśli ktoś miał powrócić do gry w takich okolicznościach, to właśnie O'Sullivan. Anglik rozstrzygnął na swoją stronę pięć partii z rzędu, meldując się w finale w wielkim stylu.

Oglądasz Wideo: Eurosport O’Sullivan pokonał Robertsona w półfinale Hong Kong Masters

Mecz Robertsona z O'Sullivan na żywo w hali oglądało ponad 6 tys. osób, co jest nowym rekordem snookera. W niedzielę ma on zostać pobity. Zapraszamy do oglądania meczu Anglika z Fu w Eurosporcie 2 lub Eurosporcie w Playerze.