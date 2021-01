Numer 2 za burtą. Yan Bingtao w ćwierćfinale

Judd Trump wygrał dwa pierwszy frejmy w meczu 2. rundy Scottish Open, ale później do głosu doszedł Mark King. 46-latek zgarnął dwie kolejne partie i doprowadził do remisu 2:2. Scottish Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już w pierwszym frejmie starcia z Barrym Hawkinsem Kyren Wilson wbił setkę, choć mogło to skończyć się brejkiem maksymalnym. Wilson wygrał to spotkanie 4:3. Scottish Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

O sporym szczęściu mógł mówić Judd Trump na początku siódmego frejma ćwierćfinału Scottish Open. Po uderzeniu Anglika czerwona nie wpadła do kieszeni, ale potoczyła się w górę stołu i tam skierowała inną czerwoną do kieszeni. Zobacz tę sytuację. Scottish Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W szóstym frejmie John Higgins znalazł się w trudnej sytuacji, kiedy to Zhao Xintong ustawił snookera za żółtą bilą. Przy próbie wyjścia z niego Szkot miał mnóstwo szczęścia. Nie tylko trafił w czerwoną, ale również wbił ją do kieszeni. Zobacz tę sytuację. World Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Stuart Bingham miał dobrą sytuację na zakończenie starcia z Thepchaiyą Un-Noohem w siódmym frejmie, mógł nawet wbić brejka maksymalnego, lecz Anglik popełnił fatalny błąd, źle trafiając w czerwoną, przez co biała wpadła do kieszeni. Un-Nooh wykorzystał to, wygrywając partię, a następnie był górą w kolejnych dwóch frejmach. Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Cały sezon snookera w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę turnieju Masters Shaun Murphy... czytaj dalej » Początek spotkania należał do Australijczyka, który po dwóch partiach prowadził już 2:0. W drugim frejmie numer 2 światowego rankingu popisał się brejkiem w wysokości 121 punktów.

Później jednak Bingtao powoli, ale odrobił straty. Do wyrównania doprowadził w szóstym frejmie. Wtedy jednak ponownie oddał inicjatywę Robertsonowi.

Przy 5:3 dla niedawnego pogromcy Judda Trumpa z finału UK Championship wszystko wskazywało na to, że to właśnie on będzie się cieszył z awansu do ćwierćfinału Masters.

Stało się jednak inaczej. Kolejne trzy frejmy padły łupem Chińczyka, który pozwolił Robertsonowi na zdobycie w nich łącznie tylko 40 punktów.

Czeka na rywala

Przeciwnikiem chińskiego snookerzysty będzie zwycięzca rozgrywanego we wtorek wieczorem meczu Mark Selby – Stephen Maguire.

W ćwierćfinale zagrają również Stuart Bingham z Shaunem Murphym oraz David Gilbert z Kyrenem Wilsonem.

Na obsadę czekają jeszcze miejsca w ostatnim ćwierćfinale. Będą o nie rywalizować John Higgins z Markiem Allenem raz Ding Junhui z Ronniem O'Sullivanem.

Transmisje z turnieju Masters w Eurosporcie i w Eurosport Playerze