Fenomenalny snooker O'Sullivana. "To może być zagranie mistrzostw"

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii.

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O'Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze.

Zobacz, co Mark Selby powiedział do publiczności po zaciętej sesji z Garym Wilsonem.

Poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów mistrzostw świata. Życiowy sukces Chińczyka Si Jiahui,... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło przy prowadzeniu Brecela 2:1. W czwartym frejmie inicjatywa należała jednak do O'Sullivana, który przy wyniku 46-19 popisał się nie lada uderzeniem.

Cudowne uderzenie O'Sullivana

Siedmiokrotny mistrz świata złożył się do zagrania bili po długości stołu. Anglik uderzył niezwykle precyzyjnie, kierując czerwoną tak, aby ominęła ona niskie kolory.

Ta sztuka udała się bezbłędnie. Co więcej, O'Sullivan użył przy tym tyle rotacji, że biała bila sprytnie dotoczyła się do czarnej, przez co Brecel chwię później musiał zmierzyć się z wymagającym snookerem. A ryzyko było spore, bo brakowało milimetrów, by biała wpadła do kieszeni i by legendarny zawodnik podarował rywalowi cenne cztery punkty.

- Ale pięknie. Zobacz jaki snooker - nie krył zachwytu komentujący na antenie Eurosportu Marcin Jewtuch.

- To może być zagranie mistrzostw - dodał po obejrzeniu powtórki współkomentujący Jarosław Kowalski.

Belg ostatecznie nie wyszedł z trudnego położenia zwycięsko, a po czterech partiach był remis 2:2. Co więcej, O'Sullivan wygrał także cztery następne frejmy, dzięki czemu po pierwszej sesji ćwierćfinału prowadził 6:2, a po drugiej - 10:6.

W innym meczu 1/4 finału Mark Allen prowadzi z Jakiem Jonesem 7:5. W starciach Anthony McGill - Sia Jiahui oraz John Higgins - Mark Selby na tablicy wyników są remisy 4:4.

Pary i wyniki 1/4 finału mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Luca Brecel (Belgia, 9) 10:6

Anthony McGill (Szkocja) - Si Jiahui (Chiny) 4:4

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Jak Jones (Walia) 7:5

John Higgins (Szkocja, 10) - Mark Selby (Anglia, 2) 4:4

Impreza w Crucible Theatre potrwa do 1 maja.