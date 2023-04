O'Sullivan udanie rozpoczął walkę o ósmy tytuł. Ma wsparcie byłego rekordzisty

16-letni Stan Moody popisał się świetnym 110-punktowym brejkiem w kwalifikacjach do MŚ w snookerze. Snooker na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ng On Yee wbiła znakomity 115-punktowy brejk podczas kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Snooker na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sean O’Sullivan wbił dwie czerwone bile jednocześnie w trzecim frejmie starcia z Davidem Grace’em w drugiej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Zobacz ten moment. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sean O’Sullivan wbił 140-punktowego brejka w trzecim frejmie starcia z Davidem Grace’em w meczu drugiej rundy kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ryan Day popisał się 146-punktowym brejkiem podczas kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Snooker na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Za nim 30 startów i siedem tytułów mistrza świata. Na horyzoncie rekord wszech czasów Ronnie O'Sullivan... czytaj dalej » - Wniósł snookera na nowy poziom. Jest absolutnym geniuszem - powiedział Hendry o O'Sullivanie w rozmowie w snookerowym podcaście sieci BBC, dla której komentuje wydarzenia przy zielonym suknie.

- Nie widzę nikogo innego, kto grałby wystarczająco dobrze, by zatrzymać go w długich meczach - stwierdził siedmiokrotny triumfator mistrzostw świata, który w tym roku również próbował ponownie utorować sobie drogę do Crucible Theatre, ale został zatrzymany już w kwalifikacjach.

Hendry widzi pozytywy w stracie rekordu

Hendry zwykle źle reagował na pobijanie jego rekordów, ale dla O'Sullivana czyni wyjątek, nie rezygnując przy tym z okazji do postawienia siebie w centrum zainteresowania.

- Jestem pogodzony z tym, że on to zrobi. I nie jestem z tego powodu szczęśliwy - przyznał 54-letni Szkot. - Ale może wtedy pojawi się na moim kanale YouTube jako ośmiokrotny mistrz świata? - szukał pozytywów.

Źródło: Getty Images Ronnie O'Sullivan rozpoczął walkę o obronę trofeum

O'Sullivan walkę o obronę wywalczonego przed rokiem trofeum i ósmy mistrzowski tytuł rozpoczął od meczu z 23-letnim Chińczykiem Pangiem Junxu. Anglik zaznaczył swoją przewagę w pierwszej części sesji, w której prowadził już 5:0. Jego rywal odpowiedział wówczas brejkiem 133, a w końcówce tej części pojedynku jeszcze poprawił dorobek, zamykając ją wynikiem 3:6.

Na tym etapie mistrzostw rywalizacja toczy się do dziesięciu wygranych partii.

Mecz zostanie wznowiony o godzinie 20.

W drugim pojedynku, który wystartował w sobotę przed południem, Stuart Bingham prowadzi z Davidem Gilbertem również 6:3. Ich spotkanie zostanie dokończone w niedzielę (godz. 11). Z kolei w sobotę od godz. 15.30 trwają potyczki Luca Brecel - Ricky Walden oraz Neil Robertson - Wu Yize.

Plan sobotnich meczów i wyniki MŚ w snookerze:

Luca Brecel - Ricky Walden (godz. 15.30 – 1. sesja)

Neil Robertson - Wu Yize (godz. 15.30 – 1. sesja)

Ali Carter - Jak Jones (godz. 20 – 1. sesja)

Ronnie O'Sullivan - Pang Junxu 6:3 (godz. 20 – 2. sesja)

Stuart Bingham - David Gilbert 6:3 (niedziela, godz. 11 – 2. sesja)