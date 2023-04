O'Sullivan i Vafaei zakopali topór wojenny

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O’Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyłoniono pierwsze pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata w snookerze Mark Allen,... czytaj dalej » Małą burzę w snookerowym świecie Vafaei wywołał w ubiegłym roku, kiedy to wysyłał O'Sullivana na emeryturę. Ten odpowiedział w najlepszy możliwy sposób, zdobywając siódmy tytuł mistrza świata.

Los chciał, że panowie zmierzyli się w drugiej rundzie tegorocznego turnieju, a Irańczyk przed pojedynkiem tylko podgrzewał atmosferę. Twierdził, że Anglik to i owszem miły człowiek, ale tylko kiedy śpi.

Zdaniem Irańczyka "Rakieta" zlekceważył go w 2021 roku podczas eliminacji do German Masters, kiedy przegrał 0:5, a w jednym z frejmów od niechcenia rozbił bile.

Irańczyk chciał się odegrać

W Crucible Theatre mniej znany snookerzysta jakby chciał się odegrać i w pierwszej seji spotkania również dokonał mocnego rozbicia. Taka postawa nic mu nie dała, bo O'Sullivan wygrał pewnie tego frejma, a po pierwszej sesji prowadził 6:2.

Drugą część meczu zaplanowano na sobotę, a faworyt wyszedł jeszcze bardziej skoncentrowany. Nie dał Vafeiowi wygrać ani jednej partii, sam zdobył siedem, co w konsekwencji dało mu wygraną 13:2. Mecz, który pierwotnie miał być rozgrywany w trzech sesjach, skończył się błyskawicznie w dwóch.

Serdeczna pogawędka

Zaraz po ostatnim wbiciu O'Sullivan podszedł do rywala, nie przybił mu klasycznego "żółwika", tylko serdecznie przytulił i powiedział kilka słów. Irańczyk wydawał się być zadowolony z reakcji wielkiego mistrza, który podczas meczu ani razu nie dał się sprowokować. - Wielka klasa Ronniego - twierdzili komentatorzy Eurosportu.

- Miałem już kilka podobnych sytuacji podczas mojej kariery. Nauczyłem się jednak nie odpowiadać na zaczepki. Po meczu zapytałem go czy nadal jesteśmy kumplami. Odpowiedział, że tak. Przecież kiedyś często trenowaliśmy razem. Nie mam nic do niego. Mam nadzieję, że teraz będzie między nami okej - wyjaśnił O'Sullivan.

Piękne zakończenie meczu O'Sullivana z Vafaeiem

- Czy jestem rozczarowany po porażce? Nawet nie. Przyjemnie się patrzyło, jak on wbija. Zagrał kapitalnie. Przed meczem sprawiłem, że snooker był na czołówkach gazet i portali. Ludzie bardziej zainteresowali się tym sportem. Po meczu Ronnie spytał mnie czy nadal jesteśmy kolegami. Wszystko teraz będzie jak dawniej. Życzę mu wygranej w turnieju, bo on jest po prostu za dobry na ten sport - to z kolei wypowiedź Irańczyka.

W ćwierćfinale O'Sullivan zmierzy się z Belgiem Lucą Brecelem, który niespodziewanie pokonał trzykrotnego mistrza świata Marka Williamsa 13:11.