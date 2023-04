Prowokacyjne zachowanie Irańczyka. Mistrzowska reakcja O'Sullivana

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Rob Walker, konferansjer podczas mistrzostw świata w snookerze, pomylił się podczas zapowiadania jedynego spotkania w czwartkowej sesji porannej. Walker zaanonsował Roberta Milkinsa, kiedy to w korytarzu czekał Joe Perry. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robert Milkins wygrał 16. frejma i doprowadził do remisu 8:8 w meczu pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Ronnie O’Sullivan o słowach Hosseina Vafaeia. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Si Jiahui awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O’Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oglądaj mistrzostwa świata w snookerze w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze Zaiskrzy przy snookerowym stole. Legenda kontra krnąbry Irańczyk Na to spotkanie... czytaj dalej »

Vafaei jeszcze przed rozpoczęciem piątkowego spotkania niesamowicie podgrzał atmosferę, udzielając kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem O'Sullivana. Stwierdził m.in., że Anglik w przeszłości był jego idolem, ale zawiódł się na nim.

- To legenda tego sportu, ale jest miłą osobą wtedy, kiedy śpi. Zlekceważył mnie wcześniej, a Bóg dał mi możliwość rewanżu, więc wszystko zależy ode mnie. Muszę stawić mu czoła, jeśli chcę zostać mistrzem świata. Przynieście popcorn - zapowiadał odważnie snookerzysta z Iranu przed potyczką drugiej rundy.

Konflikt z przeszłości

Vafaei w swoich komentarzach wrócił myślami do wydarzeń z kwalifikacji German Masters z 2021 roku. Utytułowany Anglik nie przykładał się wówczas specjalnie do gry, a przy wyniku 0:4 lekceważąco otworzył frejma silnym rozbiciem czerwonych bez żadnej kontroli. Irańczyk wygrał tamten pojedynek do zera, lecz zachowanie przeciwnika mocno zapadło mu w pamięć.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niesamowite rozbicie O’Sullivana w starciu z Vafaeim w 1. rundzie kwalifikacji do German Masters

- Nigdy nie sądziłem, że mogę go pokonać. Kiedy wygrałem 5:0 z jednej strony byłem trochę smutny, a z drugiej szczęśliwy, że pokazałem, iż potrafię grać - wspominał. - Graj jak mężczyzna. Nie baw się w gierki psychologiczne i nie rozbijaj tak bil, okazując mi brak szacunku, gdy 70 czy 80 milionów ludzi ogląda mnie w Iranie - dodał, upominając siedmiokrotnego mistrza świata.

W piątek atmosfera między Vafaeiem i O'Sullivanem była wyjątkowo gęsta. Zaiskrzyła już podczas przywitania snookerzystów, gdy Anglik po wejściu na arenę przywitał się z publicznością oraz sędzią, ale nawet nie spojrzał na siedzącego obok przeciwnika. Dopiero po dłuższej chwili lekko zwrócił się w jego stronę, niechętnie wyciągając rękę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wejście Vafaeia i O’Sullivana na 1. sesję meczu 2. rundy MŚ w snookerze

O'Sullivan nie dał się sprowokować

Faworyt rozpoczął spotkanie brejkiem 78, szybko obejmując prowadzenie. W kolejnej partii doszło jednak do kolejnej kontrowersji, kiedy zawodnik z Azji postanowił zrewanżować się za wspomniany incydent German Masters. Tym razem to on otworzył frejma potężnym rozbiciem czerwonych, które rozsypały się po całym stole.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kontrowersyjne rozbicie Vafaeia na początku 2. frejma starcia z O’Sullivanem

Demonstracja ta na niewiele się jednak zdała. O'Sullivan nawet na moment nie dał się wyprowadzić z równowagi, skupiając się wyłącznie na swojej grze. Rozbicie Vafaeia wykorzystał do zbudowania kolejnego wygrywającego brejka, po którym prowadził już 2:0, a na regulaminową przerwę schodził z przewagą 3:1.

Oglądasz Wideo: Eurosport O’Sullivan wygrał 4. frejma w starciu z Vafaeiem w 2. rundzie MŚ w snookerze

Po wznowieniu pojedynku obrońca tytułu powtórzył ten wynik, kończąc sesję z prowadzeniem 6:2. Rywalizacja na tym etapie mistrzostw toczy się do 13 zwycięstw. Następna sesja tego meczu zostanie rozegrana w sobotę. Początek o godz. 15.30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.