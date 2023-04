Biała stała i nagle wpadła do kieszeni, faulu nie było. "Bardzo rzadka sytuacja"

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

MŚ w snookerze oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Do sytuacji doszło w 17. frejmie środowego starcia. Przy prowadzeniu Lisowskiego 9:7 i 18-0 w partii, do zagrania złożył się Saenghkam. 30-letni zawodnik szukał wbicia czerwonej, ale nie trafił, a dodatkowo niebezpiecznie blisko środkowej kieszeni znalazła się biała bila. Celował do jednej kieszeni, bila wpadła do innej. "Pomogło mu szczęście i uśmiech losu" W snookerze do... czytaj dalej »

Ewidentne zatrzymanie białej uratowało Taja

Reprezentant Tajlandii odszedł od stołu, a do swojego uderzenia szykował się już Anglik. Po chwili jednak biała, niedotknięta przez żadnego z graczy, nieoczekiwanie wpadła do kieszeni. I, jak się okazało, nie był to faul.

- Zasady snookera są takie, że jeżeli bila stoi co najmniej trzy sekundy nad krawędzią kieszeni, a później do niej wpadnie, to sędzia jest zobowiązany, by taką bilę ponownie ustawić na stole - powiedział komentujący mecz na antenie Eurosportu Grzegorz Biernadski.

- Bardzo nietypowa, bardzo rzadka sytuacja, ale arbiter zachował się jak najbardziej prawidłowo i tego faulu nie ma - dodał snookerowy ekspert i zawodnik.

Po kilku minutach Biernadski zaznaczył, że odezwało się do niego kilku sędziów tłumaczących zawiłości regulaminowe. Okazuje się, że najważniejszy nie jest czas, a fakt, czy bila wyraźnie zatrzymała się przed kieszenią. Jeżeli tak, po wpadnięciu wraca na miejsce sprzed chwili. Jeżeli nie, jest faul i cztery oczka na rzecz przeciwnika.

- To nie jest faul. Po prostu ocenia się, czy poprzednie zagranie się skończyło - powiedział eurosport.pl i potwierdził słowa komentatora międzynarodowy arbiter Kevin Dabrowski.

Oglądasz Wideo: Eurosport Nietypowa sytuacja z białą bilą podczas 1. rundy MŚ w snookerze

Finalnie partia padła łupem Lisowskiego, który tym samym wygrał spotkanie 10:7. W kolejnej rundzie Anglik zmierzy się z lepszym z pary Judd Trump - Anthony McGill (po pierwszej sesji Szkot prowadzi 6:3).

Pary i wyniki pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Pang Junxu (Chiny) 10:7

Ding Junhui (Chiny, 16) - Hossein Vafaei (Iran) 6:10

Luca Brecel (Belgia, 9) - Ricky Walden (Anglia) 10:9

Mark Williams (Walia, 8) - Jimmy Robertson (Anglia) 10:5

Judd Trump (Anglia, 5) - Anthony McGill (Szkocja) 3:6 po pierwszej sesji

Jack Lisowski (Anglia, 12) - Noppon Saengkham (Tajlandia) 10:7

Robert Milkins (Anglia, 13) - Joe Perry (Anglia) 2:7 po pierwszej sesji

Shaun Murphy (Anglia, 4) - Si Jiahui (Chiny)

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Fan Zhengyi (Chiny) 10:5

Stuart Bingham (Anglia, 14) - David Gilbert (Anglia) 10:4

Ali Carter (Anglia, 11) - Jak Jones (Walia) 6:10

Neil Robertson (Australia, 6) - Wu Yize (Chiny) 10:3

Kyren Wilson (Anglia, 7) - Ryan Day (Walia) 6:3 po pierwszej sesji

John Higgins (Szkocja, 10) - David Grace (Anglia) 10:3

Gary Wilson (Anglia, 15) - Elliot Slessor (Anglia) 10:8

Mark Selby (Anglia, 2) - Matthew Selt (Anglia)

Impreza w Crucible Theatre potrwa do 1 maja. Eurosport pokaże na żywo najważniejsze mecze turnieju, a każde spotkanie będzie dostępne na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację skomentują: Rafał Jewtuch, Przemysław Kruk, Jarosław Kowalski, Michał Ebert i Grzegorz Biernadski.