Bila zatańczyła na całej długości bandy. Niesamowita scena na mistrzostwach świata

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii.

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O'Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze.

Zobacz, co Mark Selby powiedział do publiczności po zaciętej sesji z Garym Wilsonem.

Selby zagrał z publicznością. "Czy bawiliście się dobrze?" Mark Selby,... czytaj dalej » Sytuacja miała miejsce w 4. frejmie meczu, którego stawką jest awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Jiahui, który w pierwszej rundzie sensacyjnie wyeliminował z imprezy byłego mistrza świata Shauna Murphy'ego, walczył o podwyższenie prowadzenia nad starszym o 27 lat Milkinsem.

Po bandzie przez całą długość stołu

Celował czerwoną do dolnej kieszeni, ale uderzył za mocno. Bila odbiła się od narożnika i była bliska wypadnięcia ze stołu. Zamiast tego potoczyła się po bandzie przez całą długość stołu i wróciła na pole gry w okolicy górnej kieszeni. Niewiele brakowało, by dotoczyła się z powrotem na dół stołu i wpadła do przeciwnego narożnika niż ten, do którego początkowo próbował trafić chiński snookerzysta.

Zdobytego "fuksem" punktu tym razem nie było, ale Jiahui i tak może mówić o dużym szczęściu. Gdyby zagrana przez niego bila wypadła za stół, zanotowałby faul, kosztujący go cztery punkty.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zagranie Si Jiahui w meczu z Robertem Milkinsem w snookerowych MŚ

Jiahui utrzymał prowadzenie we frejmie, który ostatecznie wygrał. Prowadzi również 11:5 w całym spotkaniu, a od ćwierćfinału mistrzostw świata dzielą go zaledwie dwa wygrane frejmy. Do tej pory tak daleko 20-latkowi udało się dojść tylko raz, w tegorocznym European Masters.

Jeśli Jiahui wygra z Milkinsem, jego rywalem będzie zwycięzca meczu Szkota Anthony'ego McGilla z Anglikiem Jackiem Lisowskim. W tym spotkaniu również jest obecnie wynik 11:5.

Dokończenie obu spotkań w poniedziałek.

Pary i wyniki drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Hossein Vafaei (Iran) 13:2

Luca Brecel (Belgia, 9) - Mark Williams (Walia, 8) 13:11

Anthony McGill (Szkocja) - Jack Lisowski (Anglia, 12) 11:5

Robert Milkins (Anglia, 13) - Si Jiahui (Chiny) 5:11

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Stuart Bingham (Anglia, 14) 13:4

Jak Jones (Walia) - Neil Robertson (Australia, 6) 13:7

Kyren Wilson (Anglia, 7) - John Higgins (Szkocja, 10) 2:13

Gary Wilson (Anglia, 15) - Mark Selby (Anglia, 2) 6:10