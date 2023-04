Wyłoniono pierwsze pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata w snookerze

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Rob Walker, konferansjer podczas mistrzostw świata w snookerze, pomylił się podczas zapowiadania jedynego spotkania w czwartkowej sesji porannej. Walker zaanonsował Roberta Milkinsa, kiedy to w korytarzu czekał Joe Perry. Zobacz tę sytuację.

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robert Milkins wygrał 16. frejma i doprowadził do remisu 8:8 w meczu pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii.

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Ronnie O'Sullivan o słowach Hosseina Vafaeia.

Si Jiahui awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O'Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze.

Końcówka meczu, który dał "Rakiecie" awans do ćwierćfinału MŚ w Sheffield.

Końcówka spotkania MŚ w Sheffield, w którym Jak Jones pokonał Neila Robertsona i awansował do najlepszej ósemki.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę MŚ w snookerze. Historyczny turniej Belga Luca Brecel w...

Broniący tytułu O'Sullivan w ćwierćfinale zmierzy się z Brecelem. Anglik ma szansę na zdobycie swojego ósmego trofeum w tej imprezie i przeskoczenie w klasyfikacji wszech czasów Stephena Hendry'ego. Z kolei Belg po raz pierwszy w karierze wyszedł poza pierwszą rundę w mistrzostwach globu.

Drugą parę 1/4 finału stworzyli Allen z Jonesem. Faworytem tej potyczki będzie reprezentant Irlandii Północnej, ale jego rywal z Walii w tej edycji wyeliminował już dwóch wyżej notowanych snookerzystów.

Wystarczyła jedna partia

Allen w sobotę potrzebował tylko jednego wygranego frejma, by cieszyć się z awansu i właśnie tyle trwała ostatnia sesja jego pojedynku ze Stuartem Binghamem w drugiej rundzie. 37-latek urodzony w Belfaście przed trzecią odsłoną meczu prowadził aż 12:4. Przepustkę do ćwierćfinału przypieczętował w 17. frejmie, zaliczając 68-punktowe podejście do stołu.

- Przyjechałem tutaj w dobrej formie, a w przeszłości nie zawsze tak było. W tym roku nie liczę jedynie na ćwierćfinał. Jestem tu po to, by wygrać cały turniej – zapowiedział odważnie Irlandczyk z Północy.

Jego rywalem w kolejnej fazie mistrzostw będzie Jones, który sprawił już dwie niespodzianki w Sheffield. Po wyeliminowaniu Allistera Cartera (10:6) Walijczyk rywalizował w drugiej rundzie z Neilem Robertsonem. Australijczyk był zdecydowanym faworytem tej potyczki, ale musiał uznać wyższość młodszego przeciwnika. Debiutujący w głównej fazie MŚ 29-latek wygrał ten pojedynek 13:7, zamykając go efektownym brejkiem 138.

Nie drażnij mistrza

W sobotę do najlepszej ósemki turnieju w Crucible Theatre pewnie przedarł się również O'Sullivan, któremu wystarczyły tylko dwie sesje, by pokonać Hosseina Vafaeia 13:2. Irańczyk przed tym spotkaniem mocno podgrzewał atmosferę, udzielając kontrowersyjnych komentarzy pod adresem słynnego Anglika. Spore napięcie między nimi dało się wyczuć już przy okazji przywitania przed meczem. Bardziej utytułowany z zawodników początkowo nie chciał nawet spojrzeć na rywala, a dopiero po dłuższej chwili niechętnie wyciągnął do niego rękę.

Wejście Vafaeia i O'Sullivana na 1. sesję meczu 2. rundy MŚ w snookerze

W piątek szerokim echem odbiło się również zdumiewające rozbicie Vafaeia w drugiej partii, który chciał zrewanżować się O'Sullivanowi za podobną sytuację z przeszłości.

Kontrowersyjne rozbicie Vafaeia na początku 2. frejma starcia z O'Sullivanem

Siedmiokrotny mistrz świata ani na moment nie dał się jednak wyprowadzić z równowagi i całą uwagę skupił na swojej grze. W efekcie po pierwszej sesji prowadził 6:2, a w drugiej rozegranej w sobotę nie pozwolił Irańczykowi na wygranie choćby jednej partii.

1200. "setka" O'Sullivana w karierze w meczu 1/8 finału MŚ z Vafaeim

W ćwierćfinale O'Sullivan zagra z Brecelem, który w drugiej rundzie wyeliminował trzykrotnego mistrza globu, Walijczyka Marka Williamsa.

Pary i wyniki drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze 2023:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Hossein Vafaei (Iran) 13:2

Luca Brecel (Belgia, 9) - Mark Williams (Walia, 8) 13:11

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Stuart Bingham (Anglia, 14) 13:4

Jak Jones (Walia) - Neil Robertson (Australia, 6) 13:7

Anthony McGill (Szkocja) - Jack Lisowski (Anglia, 12) 7:1 – po 1. sesji

Robert Milkins (Anglia, 13) - Si Jiahui (Chiny)

Kyren Wilson (Anglia, 7) - John Higgins (Szkocja, 10)

Gary Wilson (Anglia, 15) - Mark Selby (Anglia, 2)

Pary 1/4 finału MŚ 2023

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 1) - Luca Brecel (Belgia, 9)

Mark Allen (Irlandia Północna, 3) - Jak Jones (Walia)

McGill/Lisowski - Milkins/Si

K. Wilson/Higgins – G. Wilson/Selby