Niesamowity finał w Crucible Theatre. Luca Brecel mistrzem świata w snookerze

O’Sullivan awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robertson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii.

Brecel awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem.

Podczas meczów 1. rundy MŚ w snookerze doszło do wtargnięcia aktywistów na Crucible Theatre w Sheffield.

Allen awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Higgins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Podczas spotkania Jack Lisowski - Noppon Saengkham doszło do nietypowej sytuacji.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Rob Walker, konferansjer podczas mistrzostw świata w snookerze, pomylił się podczas zapowiadania jedynego spotkania w czwartkowej sesji porannej. Walker zaanonsował Roberta Milkinsa, kiedy to w korytarzu czekał Joe Perry. Zobacz tę sytuację.

Kyren Wilson awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Robert Milkins wygrał 16. frejma i doprowadził do remisu 8:8 w meczu pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę tej partii.

Milkins awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz, co powiedział Ronnie O'Sullivan o słowach Hosseina Vafaeia.

Si Jiahui awansował do 2. rundy MŚ w snookerze

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O'Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze.

Końcówka meczu, który dał "Rakiecie" awans do ćwierćfinału MŚ w Sheffield.

Końcówka spotkania MŚ w Sheffield, w którym Jak Jones pokonał Neila Robertsona i awansował do najlepszej ósemki.

Zobacz, co Mark Selby powiedział do publiczności po zaciętej sesji z Garym Wilsonem.

Mark Selby doprowadził do remisu na koniec 1. sesji...

Oto co miał do powiedzenia jeszcze aktualny mistrz świata po porażce w 1/4 MŚ.

Skrót spotkania ćwierćfinałowego, w którym Jak Jones zapewnił sobie awans do finału.

Si Jiahui awansował do półfinału MŚ w snookerze

Brecel awansował do finału MŚ w snookerze

Luca Brecel odniósł wielki triumf w starciu z Markiem Selbym w finale MŚ w Sheffield. Zobacz, co powiedział po finale.

O'Sullivan sugeruje zakończenie kariery. Stawia warunek Niełatwo... czytaj dalej » Zarówno Brecel, jak i Selby zasłużenie dotarli do meczu o tytuł mistrza globu. Obaj spisywali się w tegorocznym turnieju bardzo dobrze, a w drodze do finału eliminowali niezwykle groźnych przeciwników. Pierwszy pokonał między innymi Marka Williamsa czy Ronniego O'Sullivana, a drugi - Johna Higginsa, a także chociażby Marka Allena.

Selby gonił, ale nie dogonił Brecela

W decydującym starciu inicjatywa od początku należała do niżej notowanego z zawodników. Po pierwszej, rozegranej w niedzielę sesji, Belg prowadził 6:2, wykorzystując fakt, że jego rywal był wycieńczony trwającym do późnych godzin nocnych półfinałem.

Anglik nie zamierzał się poddawać, a po przerwie, także za sprawą maksymalnego brejka, odrobił część strat i po niedzieli przegrywał jedynie 8:9.

W poniedziałek ponownie lepszym otwarciem popisał się Brecel. W trzeciej sesji - a pierwszej tego dnia - młodszy z graczy aż czterokrotnie notował brejki powyżej 100 punktów. Dzięki znakomitej postawie przy stole odskoczył Selby'emu na pięć partii (15:10), będąc już o trzy kroki od historycznego triumfu.

Gdy w decydującej sesji podwyższył na 16:10, wydawało się, że losy rywalizacji powoli stają się przesądzone. Jak się okazało, nic bardziej mylnego. Czterokrotny mistrz świata (2014, 2016, 2017, 2021) z każdą minutą prezentował się coraz pewniej, a u Belga widać było nerwy związane z wysoką stawką meczu.

Anglik wygrał pięć kolejnych frejmów i było już tylko 15:16. Co więcej, Selby powinien doprowadzić do wyrównania, ale dwa razy spudłował stosunkowo proste czerwone, co musiał już wykorzystać Brecel (17:15). Zawodnik z Dilsen-Stokken poszedł za ciosem, a tytuł - pierwszy w karierze w Crucible Theatre - przypieczętował efektownym, 112-punktowym podejściem w partii numer 33.

- Nie jestem w stanie powiedzieć nic mądrego, zupełnie nie wiem, dlaczego. Mark to najtrudniejszy z możliwych rywali. Kiedy zrobiło się 16:15, nie myślałem, że wygram - powiedział na gorąco po zwycięstwie.

Wynik finału mistrzostw świata w snookerze 2023:

Luca Brecel (Belgia, 9) - Mark Selby (Anglia, 2) 18:15