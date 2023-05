Selby spełnił obietnicę. Historyczne osiągnięcie w finale mistrzostw świata

Ali Carter wygrał 11. frejma i dzięki temu zmniejszył stratę do Jaka Jonesa do wyniku 5:6. Zobacz końcówkę tej partii. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Hossein Vafaei po awansie do drugiej rundy MŚ w snookerze, w której zmierzy się z Ronniem O'Sullivanem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Snookerowy arbiter Olivier Marteel o swoich życiowych powołaniach. Zobacz fragment magazynu The Power of Sport. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Zobacz moment, kiedy to Rob Walker zaprosił Hosseina Vafaeia i Ronniego O’Sullivana do rozpoczęcia pierwszej sesji meczu drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co Mark Selby powiedział do publiczności po zaciętej sesji z Garym Wilsonem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia jeszcze aktualny mistrz świata po porażce w 1/4 MŚ.

"Wszystko jest możliwe". O'Sullivan o szansach Brecela na wygraną z Selbym Dość... czytaj dalej » To był 14. maksymalny brejk w historii snookerowych mistrzostw świata i drugi, jaki padł podczas tegorocznej rywalizacji. Autorem pierwszego był Kyren Wilson, który 147 punktów przy jednym podejściu do stołu wbił w wygranym meczu z Ryanem Day’em w 1. rundzie turnieju.

Wilson zgarnął nagrodę 40 tys. funtów, przewidzianą dla autora maksymalnego wbicia w finałach mistrzostw świata. Został też dziewiątym zawodnikiem w historii, który zapisał na swoim koncie to osiągnięcie. Selby skomentował wyczyn młodszego rodaka stwierdzeniem, że jest przekonany, iż w trakcie tych mistrzostw padnie co najmniej jeszcze jeden "max".

Spełniona obietnica

Słowa dotrzymał. W 16. frejmie finałowego meczu z Lucą Brecelem dokonał tego, co dotąd nikomu się nie udało. Jako pierwszy zawodnik w historii mistrzostw świata wbił 147 punktów w finale, dołączając do elitarnego grona dziesięciu graczy z maksymalnym brejkiem zdobytym w mistrzostwach świata.

Wieczorna niedzielna sesja finału była popisem 40-letniego Anglika. Odrobił on znaczną część strat do Brecela po pierwszej sesji. I chociaż Belg wciąż prowadzi 9:8, to na półmetku rywalizacji wszystko wskazuje na to, że walka o mistrzowski tytuł będzie niezwykle zacięta.

Finał snookerowych mistrzostw świata rozgrywany jest do 18 wygranych frejmów. Dokończenie meczu w poniedziałek, początek trzeciej sesji zaplanowany jest na godzinę 14.

