Niesamowity powrót. Belg pierwszym finalistą snookerowych mistrzostw świata

The Power of Sport: Sędzia Olivier Marteel

Oto co miał do powiedzenia jeszcze aktualny mistrz świata po porażce w 1/4 MŚ.

Drugie półfinałowe spotkanie pomiędzy Markiem Selbym i Markiem Allenem rozstrzygnie się w sobotnią noc. Ostatnia sesja tego meczu rozpocznie się o godzinie 20. Transmisja w Eurosporcie 1 lub bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w serwisie player.pl.

Zacięta potyczka Anglika z reprezentantem Irlandii Północnej jest pełna długiej, taktycznej walki. Zgoła odmiennie wyglądała rywalizacja w już zakończonym spotkaniu, która przeważnie przypominała jazdę na kolejce górskiej. Dopiero w ostatniej odsłonie gra nieco zwolniła, gdy wielka presja dała o sobie znać.

Zdecydowanie lepiej pojedynek rozpoczął ją Si, który po raz pierwszy w karierze dotarł do najlepszej czwórki jakichkolwiek zawodów rankingowych. 20-latek bez większego doświadczenia w tegorocznym turnieju w Crucible Theatre od początku imponował jednak odwagą i dojrzałością przy stole. W starciu ze starszym o siedem lat Brecelem po pierwszej sesji prowadził 5:3, a w kolejnej powiększył swoją przewagę do stanu 11:5.

Jeszcze w piątek po fantastycznym starcie Chińczyka w trzeciej odsłonie zanosiło się na to, że ostatnia z zaplanowanych sesji nie będzie już potrzebna. Si zwyciężył w trzech frejmach z rzędu i przy wyniku 14:5 wydawało się, że jego rywal nie ma już szans na odrobienie tak wielkiej straty w rywalizacji do 17 wygranych partii.

Specjalista od wielkich powrotów

W piątkowy wieczór doczekaliśmy się jednak niesamowitego zwrotu akcji. Skazywany na porażkę Brecel krok po kroku zaczął zbliżać się do rewelacyjnego debiutanta. Rozstrzygnął na swoją stronę pięć kolejnych frejmów i mimo tego, że po zakończeniu tej części meczu przegrywał 10:14, to triumfalnie opuścił arenę w Sheffield.

Belg w obecnej edycji mistrzostw świata był już w identycznej sytuacji. Z czterema partiami straty przystępował do ostatniej sesji ćwierćfinałowej potyczki z Ronniem O'Sullivanem. Broniącego tytułu Anglika od awansu dzieliły wówczas również trzy wygrane frejmy, ale 28-latek nie dał mu nawet dojść do głosu, zwyciężając w siedmiu partiach z rzędu.

W konfrontacji z Si popisał się jeszcze większym wyczynem. Skutecznie kontynuował swoją pogoń i do pięciu wygranych z poprzedniej sesji dorzucił kolejne w sobotę, wyrównując stan spotkania po 28 frejmach.

W poczynaniach Chińczyka pojawiało się coraz więcej nerwów i błędów związanych z takim obrotem spraw. 20-latek zupełnie stracił pewność siebie i nie był w stanie zatrzymać rozpędzonego rywala. Mógł tylko bezradnie obserwować, jak Brecel przejmuje prowadzenie. Belgijski zawodnik zwyciężył łącznie aż jedenastu w frejmach z rzędu i już tylko jeden dzielił go od upragnionego awansu.

Przyparty do muru Si wziął się jeszcze w garść i przerwał serię przeciwnika, doprowadzając do wyniku 15:16. Na więcej nie było go już jednak stać i ostatecznie to Brecel stanie przed szansą wywalczenia swojego pierwszego tytułu mistrza świata.