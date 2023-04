Wielkie święto snookera. Mistrzostwa świata od soboty w Eurosporcie i w Playerze

Bieg Marka Selby'ego do toalety po zakończonym frejmie meczu Yanem Bingtao.

Yan Bingtao pokonał Marka Selby'ego i awansował do...

Na zakończenie pierwszej części meczu MŚ Neil Robertson wbił czarną i osiągnął brejka 138. Co w tym niezwykłego? Że biała zmierzała nieuchronnie do uzy, ale Jack Lisowski zatrzymał ją dłonią. Sędzia zaliczył więc punkty dla Robertsona.

John Higgins bliżej awansu do ćwierćfinału

John Higgins awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata

Rozmowa z Johnem Higginsem po awansie do ćwierćfinału MŚ

Stuart Bingham z awansem do ćwierćfinału MŚ

Zobacz, co powiedział Jack Lisowski po awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Lisowski po awansie do ćwierćfinału MŚ w snookerze

Zobacz nietypową sytuację, do której doszło w pierwszym frejmie meczu Ronnie O’Sullivan – Stephen Maguire. Zawodnicy tak zagrywali bile, że aż trzy kolorowe skupiły się bardzo bliskiej jednej z kieszeni. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Stephen Maguire wygrał ósmego frejma, ale to Ronnie O’Sullivan prowadził aż 6:2 po pierwszej sesji ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze. Zobacz końcówkę ósmego frejma. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Matthy Cash o swojej snookerowej pasji. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W siódmym frejmie starcia z Juddem Trumpem Stuart Bingham wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

O’Sullivan awansował do półfinału MŚ w snookerze

W końcówce 15. frejma ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze Judd Trump pozwolił sobie na mały żart. Zawodnik powiedział sędziemu, żeby coś sprawdził na trybunach. Kiedy ten się obrócił, to Trump szybko zagrał w brązową bilę. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W 18. frejmie ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze Yan Bingtao wbił setkę. Zobacz, jak do tego doszło. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Williams awansował do półfinału MŚ w snookerze

Trump awansował do półfinału MŚ w snookerze

Zobacz, jak Ronnie O'Sullivan doprowadził do dogrywki w 16. frejmie półfinału mistrzostw świata z Johnem Higginsem.

O'Sullivan doprowadził do dogrywki w 16. frejmie półfinału z...

Williams zmniejszył straty do Trumpa w półfinale snookerowych MŚ

Williams zmniejszył straty do Trumpa w półfinale...

W 28. frejmie półfinału mistrzostw świata w snookerze Mark Williams wbił setkę. Po tej partii Williams doprowadził do remisu 14:14 w starciu z Juddem Trumpem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W 30. frejmie półfinału mistrzostw świata w snookerze Mark Williams wbił setkę. Po tej partii Williams doprowadził do remisu 15:15 w starciu z Juddem Trumpem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowite momenty z 32. frejmu półfinału mistrzostw świata w snookerze. Mark Williams najpierw miał furę szczęścia, by chwilę później spudłować łatwą czarną bilę. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Trump awansował do finału MŚ w snookerze

Ronnie O'Sullivan awansował do finału MŚ w snookerze

Ronnie O'Sullivan doprowadził do remisu w 4. frejmie, a następnie wygrał w dogrywce z Juddem Trumpem. Zobacz, jak do tego doszło. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Grzegorz Biernadski o kontrowersyjnym sporze między Ronniem O'Sullivanem a sędzią Olivierem Marteelem. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W 30. frejmie finału mistrzostw świata w snookerze Judd Trump wbił setkę. To była rekordowa setka, gdyż 109. tegorocznych mistrzostw. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Judd Trump po finale mistrzostw świata w snookerze. Trump przegrał z Ronnie’m O’Sullivanem 13:18.

Zobacz, co powiedział Ronnie O’Sullivan po wygraniu mistrzostw świata w snookerze.

Zobacz podsumowanie mistrzostw świata w snookerze, które zakończyły się wspaniałym zwycięstwem Ronniego O'Sullivana. Magazyn Unlock the Power of Sports w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Podsumowanie mistrzostw świata w snookerze

Za nim 30 startów i siedem tytułów mistrza świata. Na horyzoncie rekord wszech czasów Ronnie O'Sullivan... czytaj dalej » Najbliższe tygodnie w Eurosporcie to potężna dawka snookera. Od 15 kwietnia do 2 maja najlepsi snookerzyści będą rywalizować w mistrzostwach świata rozgrywanych w Crucible Theatre w Sheffield.

Eurosport pokaże na żywo najważniejsze mecze turnieju, a każde spotkanie będzie dostępne na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację skomentują fantastyczni eksperci Eurosportu: Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, Jarosław Kowalski, Michał Ebert i Grzegorz Biernadski.

O'Sullivan powalczy o rekord wszech czasów

Jednym z faworytów najważniejszego turnieju roku będzie Ronnie O'Sullivan. Anglik to bez wątpienia największa gwiazda snookera. Broniący tytułu 47-latek będzie w Sheffield walczył o zostanie rekordzistą wszech czasów pod względem liczby triumfów w mistrzostwach świata – w tym momencie ma na koncie siedem tytułów, tyle samo co Stephen Hendry.

To właśnie walka o historyczne, ósme zwycięstwo w Crucible jest osią kampanii marketingowej Eurosportu zapowiadającej mistrzostwa świata. Ronnie O'Sullivan jest również jednym z bohaterów kampanii Eurosportu "Uwolnij siłę sportu". To seria krótkich filmów pokazujących drogę do sukcesu alpejki Tiny Maze, tenisisty Aleksa Corretjy, kolarki Iris Slappendel i właśnie O'Sullivana.