Zamiast trenować oglądał seriale. Później sięgnął po szóste mistrzostwo świata

Selby o zachowaniu O'Sullivana. "To był brak szacunku do mnie"

Mark Selby przegrał z Ronnie O'Sullivanem 16:17 w półfinale mistrzostw świata. Po meczu Selby skomentował m.in. zachowanie rywala w 30. frejmie. - To zagranie na różowej było okazaniem braku szacunku do gry i do mnie. Prowadziłem wówczas 16:14, ale w kolejnych frejmach on był nie do powstrzymania - stwierdził Selby.

