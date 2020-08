Ronnie O'Sullivan wraca na tron. Szósty tytuł "Rakiety"

Legenda snookera atakuje rywali. "Musiałbym stracić rękę i nogę" Ma prawie 45 lat,... czytaj dalej » To była czwarta sesja finałowa i rozegrano w niej tylko jednego frejma. O'Sullivan załatwił sprawę wcześniej. Trzecią (popołudniową) sesję zaczynał przy prowadzeniu 10-7, kończył przy 17-8.

Marzenie stało się rzeczywistością

W ostatniej sesji tych mistrzostw kibicom pozostało liczyć jedynie na to, że Wilson nie podda się bez walki. W sobotę się udało, 28-latek podniósł się z wyniku 2-8 i wygrał cztery frejmy z rzędu. W niedzielę oglądaliśmy popis O'Sullivana. Koronacja najbardziej znanego snookerzysty na świecie formalnością. W niedzielny wieczór panowie wrócili do stołu tylko na jednego frejma. "The Rocket" wygrał z Wilsonem 18-8.

- Mam 28 lat, grałem przeciwko najlepszemu zawodnikowi w historii, więc nie będę się nad sobą znęcał - powiedział po meczu przegrany.

Oglądaj Wideo: Eurosport Szczęśliwe zagranie O'Sullivana w finale MŚ

- Nigdy nie myślałem o tytułach, zawsze grałem, bo sprawiało mi to radość. Być tutaj to marzenie. I to marzenie stało się rzeczywistością. Jakaś część mnie mówiła mi ostatnio, że nie gram odpowiednio dobrze i odpowiednio solidnie. Wierzcie mi lub nie, ale ostatnio bardzo dużo trenowałem. Myślałem, że mam tutaj pół szansy na tytuł, ale nie spodziewałem się mistrzostwa - mówił po finale O'Sullivan.

Przed nim tylko Hendry

To już jego szóste mistrzostwo świata. Na ponowne sięgnięcie po tytuł czekał od 2013 roku. W niedzielny wieczór wyrównał osiągnięcie Steve'a Davisa i Raya Reardona. Pierwsze miejsce z siedmioma triumfami na koncie zajmuje Stephen Hendry.

- Jeśli ktoś ma cztery tytuły, to z pewnością znajduje się w innej lidze snookera. Myślę, że to, co jest moją siłą, to długowieczność. Wygrywam już bardzo długo i będę próbował wygrywać dalej - zapowiedział.