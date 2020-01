Zagranie jedno w historii. Przeciwnikowi oczy wyszły z orbit

W meczu pierwszej rundy turnieju Masters doszło do niecodziennego zagrania. Stephen Maguire uderzył czerwoną bilę w magiczny sposób, co spowodowało, że do łuzy wpadła również... biała bila. Neil Robertson był w szoku. Ostatecznie Maguire wygrał to spotkanie 6:5.

Masters na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Długo było to spotkanie bez historii. Maguire za rywala miał faworyzowanego Robertsona, który robił, co chciał. W czterech pierwszych partiach piąty w światowym rankingu Australijczyk popisał się trzema wygrywającymi podejściami, w tym widowiskowym 136 punktów. Po sześciu frejmach, w meczu do sześciu wygranych, prowadził komfortowo 5:1 i pewnie zmierzał do 2. rundy. Wydawało się, że w tym meczu nic już się nie wydarzy. A wydarzyły się cuda.

Maguire nie miał już nic do stracenia i w siódmej partii postawił wszystko na jedną kartę. Wyszedł na czerwoną do prawej narożnej kieszeni z pozycją do rozbicia czerwonych pozostałych w trójkącie. Żeby wszystko się powiodło, szkocki snookerzysta musiał użyć sporej siły.

Oglądaj Wideo: Eurosport Magiczne zagranie Maguire'a, Robertson był w szoku

Czerwona odbiła się od środka kieszeni i wróciła na stół, ale tylko po to, by za moment zniknąć z niego na dobre. Do kieszeni wciągnęła ją kosmiczna rotacja.

- Niesamowite, niesamowite! Co tu się wydarzyło? Nie wierzy w to też Neil Robertson. Musimy zobaczyć na powtórce, jak zachowała się czerwona. Ona odbiła się od skóry, od środka kieszeni, nabrała wstecznej rotacji i wróciła do kieszeni. No, to jest sztuczka turnieju - emocjonował się na żywo komentator Eurosportu Michał Ebert.

Ale na tym nie koniec. Kiedy wszyscy ekscytowali się nieprawdopodobnym wbiciem, biała odbiła się od jednej krawędzi środkowej kieszeni, złapała drugą i wtoczyła się do prawego rogu. Na trybunach okrzyk niedowierzania rozległ się po raz drugi. Przyglądający się wszystkiemu z siedziska Neil Robertson tylko otworzył usta i zrobił wielkie oczy. Długo nie mógł wyjść z szoku.

Wrócił z zaświatów

Równie nieprawdopodobny był finał pojedynku. Maguire przegrywał 1:5 i był jedną nogą poza turniejem, ale siódma partia okazała się przełomowa. To właśnie w niej Szkot popisał się wygrywającym podejściem w wysokości 105 punktów, które tchnęło w niego nowego ducha. Maguire doprowadził do wyrównania i wygrał też decydującą partię, wbijając 62 punkty.

Ten dzień Robertson zapamięta na długo.

Oglądaj Wideo: Eurosport Maguire ograł Robertsona w 1. rundzie Mastersa

W ćwierćfinale Masters Maguire zmierzy się z Davidem Gilbertem, który rozgromił Marka Allena 6:1. We wtorek i w środę dokończenie meczów 1. rundy. Turniej w londyńskim Alexandre Palace potrwa do 19 stycznia.

Wyniki 1. rundy Masters:

Ding Junhui - Joe Perry 3:6

Mark Selby - Ali Carter 4:6

Neil Robertson - Stephen Maguire 5:6

Mark Allen - David Gilbert 1:6

Masters na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze