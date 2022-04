Zwykle tak cieszą się piłkarze. Walijski snookerzysta miał powody do euforii

Zhang Jiankang awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w...

Gerard Greene bez problemów awansował do drugiej rundy kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Rebecca Kenna nie miała szans z przeciwnikiem z Irlandii Północnej i przegrała 1:6.

Liczba wygranych meczów potrzebnych do awansu na MŚ uzależniona jest od pozycji zajmowanej w rankingu. Najniżej klasyfikowani snookerzyści muszą przejść aż przez cztery rundy, by dostać się do głównej drabinki. Z kolei najwyżej rozstawieni w kwalifikacjach rozpoczynają rywalizację dopiero od trzeciego etapu. Ze 128 uczestników awans wywalczy szczęśliwa szesnastka, która w pierwszej rundzie turnieju będzie mierzyć się ze światową czołówką. Eliminacje potrwają do 13 kwietnia, a mistrzostwa wystartują trzy dni później. Nadchodzą mistrzostwa świata w snookerze. Oglądaj kwalifikacje w Playerze Mistrzostwa... czytaj dalej »

Emocje do końca

O tym, ile znaczy szansa występu w słynnym Crucible Theatre dla niżej notowanych graczy, najlepiej świadczy reakcja Clarke'a po sobotnim zwycięstwie w 2. rundzie kwalifikacji. 27-letni Walijczyk w dotychczasowej karierze tylko raz przedarł się do głównej drabinki MŚ. Tym razem walkę o udział w turnieju rozpoczął od pojedynku z 19-latkiem z Chin i niewiele brakowało, by odpadł już na tym etapie.

Si od początku meczu wydawał się być bliżej upragnionego awansu. Po czterech partiach prowadził już nawet 3:1. Kolejne dwa frejmy padły jednak łupem Clarke'a i spotkanie trzymało w napięciu do samego końca. Chińczyk odzyskiwał minimalną przewagę, ale jego starszy rywal od razu odpowiadał. Taki scenariusz utrzymywał się do stanu 5:5.

O wszystkim zdecydowała więc dopiero ostatnia, jedenasta partia. Gdy na stole pozostawała już tylko jedna czerwona bila oraz kolory Si, prowadził jeszcze różnicą 7 punktów. Walijczyk zdołał jednak odwrócić sytuację i odrobił te straty z nawiązką. Jego przewaga wynosiła 13 oczek, gdy w grze zostały tylko dwie najwyżej punktowane bile. Nastolatek z Chin potrzebował obu, by doprowadzić do dogrywki. Popełnił jednak błąd, wystawiając rywalowi różową do narożnej kieszeni, a ten nie zmarnował swojej szansy. Clarke przypieczętował awans, a po decydującym wbiciu wydał z siebie ogłuszający okrzyk radości, kojarzący się bardziej z piłkarskimi boiskami.

W 3. rundzie kwalifikacji na walijskiego snookerzystę czeka przeciwnik ze znacznie wyższej półki - półfinalista MŚ 2019 Gary Wilson. Ich pojedynek odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 10:30.

144-punktowy brejk Panga Junxu w 2. rundzie kwalifikacji do MŚ w snookerze

