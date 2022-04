Sędzia dał się nabrać na sztuczkę starą jak świat. Trump rozbawił Crucible

Zhang Jiankang awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w...

Wu Yize awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Gerard Greene bez problemów awansował do drugiej rundy kwalifikacji do mistrzostw świata w snookerze. Rebecca Kenna nie miała szans z przeciwnikiem z Irlandii Północnej i przegrała 1:6. Zobacz końcówkę tego spotkania. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Greene awansował do 2. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Hugill awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Thepchaiya Un-Nooh awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ...

Grace awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

McLeod awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Clarke awansował do 3. rundy kwalifikacji do MŚ w snookerze

Ashley Hugill popisał się niesamowitym wbiciem czarnej bili, które zapewniło mu wygraną 10:7 nad Joe O'Connorem i awans do mistrzostw świata w snookerze. Zobacz to zagranie. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W pierwszym frejmie starcia z Liamem Highfieldem doszło do awarii głośników. Dźwięk wystraszył Anthony’ego McGilla, który akurat szykował się do kolejnego uderzenia. Zobacz tę sytuację. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Na zakończenie pierwszej części meczu MŚ Neil Robertson wbił czarną i osiągnął brejka 138. Co w tym niezwykłego? Że biała zmierzała nieuchronnie do uzy, ale Jack Lisowski zatrzymał ją dłonią. Sędzia zaliczył więc punkty dla Robertsona.

Zobacz, co powiedział Jack Lisowski po awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata w snookerze. Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mistrz świata z 2019 roku w środowe przedpołudnie był daleki od swojej optymalnej formy. Przegrywał frejma za frejmem w ćwierćfinałowym pojedynku ze Stuartem Binghamem. Młodszy z Anglików odrobił jednak straty, potwierdzając przy okazji, że mimo wielkiej stawki potrafi bawić się grą. Salwy śmiechu otworzyły mistrzostwa świata w snookerze. Przezabawna pomyłka sędziego Mecz z udziałem... czytaj dalej »

Udany dowcip Trumpa w meczu z Binghamem

Trump przystępował do drugiej sesji z prowadzeniem 5:3. Nie mógł jednak odnaleźć właściwego rytmu, a Bingham korzystał z każdej nadarzającej się okazji. Mistrz globu z 2015 roku wygrał pięć frejmów z rzędu, odwracając losy rywalizacji.

Końcówka sesji należała już jednak do Trumpa. W przedostatniej partii tej części ćwierćfinałowego pojedynku 32-latek był nawet bliski wbicia setki. Niestety źle spozycjonował do bili brązowej, do której dostęp zasłoniła różowa. Były lider światowego rankingu z zakłopotaniem rozglądał się po stole, szukał jakiegoś rozwiązania i ostatecznie zdecydował się na manewr, którego nikt nie mógł przewidzieć. Z poważną miną spojrzał w stronę trybun i wskazał sędziemu Benowi Williamsowi, że dzieje się tam coś niepokojącego. Arbiter dał się nabrać i odwrócił głowę, a gdy tylko to zrobił, Trump odsunął różową bilę ręką i już bez przeszkód zagrał w brązową. Oczywiście snookerzysta skwitował to wielkim uśmiechem, zdając sobie sprawę z tego, że jest już po brejku. Obserwujący całą sytuację kibice docenili żart, reagując salwami śmiechu. Podobnie zachował się również sam sędzia, gdy tylko zorientował się, że padł ofiarą dowcipu.

Trump zakończył sesję trzema wygranymi frejmami z rzędu i doprowadził do remisu 8:8 przed decydującą częścią meczu. Ostatnia odsłona tego pojedynku (gra toczy się do 13 zwycięstw) w środę od godz. 19:45 w Eurosporcie 1. Wszystkie mecze mistrzostw świata w Eurosporcie Extra w Playerze.