Przeszedł do historii i przegrał. Czterokrotny mistrz świata żegna się z Crucible

W całej historii mistrzostw świata 147-punktowe brejki miało do tej pory tylko sześciu snookerzystów. Łącznie odnotowano 9 takich wyników. Higginsa w tym gronie brakowało. Co więcej, ostatnim z nich był Stephen Hendry w 2012 roku, osiem długich lat temu. W czwartek koło południa Szkot dołączył do elity. Wieczorem, w decydującej sesji meczu z Kurtem Maflinem pożegnał się jednak z turniejem.

Leniwy talent z Norwegii

- To jedna z największych sensacji imprezy. Maflin, co prawda uważany od lat za wielki talent, swojego potencjału w pełni nie wykorzystywał. Wszystko z powodu lenistwa. On jednak został beneficjentem pandemii. Nie wrócił do Norwegii, został w Anglii i ciężko trenował. Efekty widać jak na dłoni – mówi komentator Eurosportu Przemysław Kruk.

Perfekcja przy zielonym suknie. Pierwsza taka partia od ośmiu lat Historyczne... czytaj dalej » Kruk zauważył też, że w pewnym momencie meczu Norweg był już skreślony. – Przegrywał 10:11, a w studiu naszych kolegów z Wielkiej Brytanii padały opinie, że nie ma szans wygrać. A jednak pokazał, że potrafi. Zaprezentował wielką klasę.

W nagrodę za ciężką pracę Maflin zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata. Do najlepszej ósemki awansował również Mark Williams, który miał już kończyć karierę, ale też wziął się do roboty i w końcu osiąga dobre wyniki.

Na deser O'Sullivan

Fani snookera czekają na piątkowy wieczór. Przy stole zamelduje się znany i lubiany Ronnie O’Sullivan. – Zagra z solidnym Chińczykiem Dingiem Junhuiem. Możemy spodziewać się sporo jakości – zapowiada Kruk.

Początek meczu o godz. 20:00. Transmisja z tego spotkania oraz z pozostałych meczów mistrzostw świata w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Wyniki zakończonych oraz trwających meczów 2. rundy:

John Higgins - Kurt Maflin 11:13

Mark Williams - Stuart Bingham 13:11

Mark Selby - Noppon Saengkham 8:8 (po 2. sesji)

Judd Trump - Yan Bingtao 9:7 (po 2. sesji)