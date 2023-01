Znakomity 14-latek zaskoczył przy snookerowym stole. Przeszedł do historii

Vladislav Gradinari wygrał z Ng On Yee w pierwszej rundzie turnieju Shoot Out

Neil Robertson wbił setkę w pierwszym frejmie starcia z Andrew Pagettem w ostatniej rundzie kwalifikacji do English Open.

Awaria ogrzewania w hali w Brentwood dała się we znaki snookerzystom rywalizującym w poniedziałek. Z zimna trząsł się Mark Selby, który wyeliminował Noppona Saengkhama w ostatniej rundzie kwalifikacji do English Open.

Ben Mertens wygrał szóstą partię i doprowadził do remisu 3:3 w starciu z Ronnie'm O'Sullivanem w ostatniej rundzie kwalifikacji do English Open.

Zobacz, co powiedział Ronnie O'Sullivan po awansie do ćwierćfinału Masters.

Zobacz, co powiedział Barry Hawkins po awansie do ćwierćfinału turnieju Masters.

Wyjątkowy comeback Trumpa nic nie dał. Allen z trofeum Lepszego... czytaj dalej » Shoot Out to jedyny taki turniej w kalendarzu snookerowym. Od pozostałych imprez różni go mniej formalny strój zawodników, żywiołowy doping kibiców, a także presja czasu, jaka ciąży na uczestnikach.

Gra składa się bowiem tylko z jednego frejma, na którego rozegranie jest 10 minut. W pierwszej połowie pojedynku gracze mają na zagranie 15, a w drugiej części zaledwie 10 sekund.

14-latek gra dalej, obrońca tytułu już nie

W zawodach bierze udział aż 128 snookerzystów i już pierwsze dwa mecze zakończyły się w sensacyjny sposób. Najpierw odpadł obrońca tytułu Irańczyk Hossein Vafaei, który uległ Anglikowi Shaunowi Murphy'emu 9:33.

W drugim meczu doszło z kolei do arcyciekawego starcia pomiędzy 14-letnim Gradinarim a trzykrotną mistrzynią świata kobiet Ng On Yee. Spotkanie lepiej rozegrał młody Mołdawianin, do którego należało pierwsze wbicie. Później reprezentantka Hongkongu miała okazję, by powrócić do gry, ale zdobyła tylko jeden punkt i finalnie przegrała 1:40.

Dzięki zwycięstwu Gradinari został najmłodszym graczem, który kiedykolwiek wygrał mecz imprezy rankingowej transmitowany w telewizji.

- Czułem się bardzo pewnie przy stole i jestem niezwykle szczęśliwy - podkreślił triumfator.

