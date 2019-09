O'Sullivan wyjeżdża z Szanghaju z czekiem na prawie milion złotych

Video: Eurosport

Błyskotliwa gra O'Sullivana w finale z Shaunem Murphym

Trwa snookerowy finał Shanghai Masters. Na razie jest remis 5:5 w starciu Ronniego O'Sullivana z Shaunem Muprhym. The Rocket robi wszystko, by utrudnić Murphiemu sprawienie niespodzianki. Do relacji z finału zapraszamy do Eurosportu 2.

