Bila zatańczyła na stole. Tak się wbija z rotacją

Pod koniec drugiej partii rywalizujący z Anglikiem John Higgins popisał się niezłą odstawną, sprytnie chowając białą w górnej części stołu. O'Neill miał do zagrania jedną z trzech czerwonych, ale wszystkie zostały przesłonięte przez bilę brązową.

Miał dwa rozwiązania - zagranie od bandy lub z dużą ilością rotacji. Zdecydował się na to drugie. Żeby ominąć brązową, użył lewej wstecznej rotacji, zagrywając z podniesionego kija. Biała ominęła przeszkodę, odbiła się od bandy i uderzyła w stojącą na krawędzi stołu jedną z czerwonych, która wpadła do kieszeni.

Dla zawodowych snookerzystów tego typu uderzenia nie są specjalnie trudne. Samo wbicie też nie mogło zrobić wrażenia na Higginsie, ponieważ czerwona była niemal w kieszeni, więc O'Neill miał duży margines błędu. Cała trudność w tym zagraniu sprowadzała się do wyczucia odpowiedniej siły, choć trzeba docenić to, że O'Neillowi udało się to znakomicie.

Dużo więcej powodów do radości w tym meczu jednak nie miał. Zarówno w tej, jak w pozostałych partiach O'Neill był głównie tłem dla przyzwoicie grającego Higginsa, który wygrał łatwo 4:1. Szkot nie zaliczył żadnego wysokiego podejścia, ale regularne punktował i to w zupełności wystarczyło na 33-letniego Anglika. O'Neill musiał zadowolić się tylko jednym urwanym frejmem czterokrotnemu mistrzowi świata.

W 2. rundzie Scottish Open Higgins zmierzy się z Alexandrem Ursenbacherem, który na otwarcie turnieju nie stracił żadnej partii, wygrywając 4:0 z wyżej notowanym Michaelem Holtem.

W turnieju pozostał jeden reprezentant Polski. W poniedziałek Kacper Filipiak ograł po walce Michaela Georgiou 4:3 i o miejsce w 3. rundzie zagra z kolejnym faworyzowanym rywalem Martinem Gouldem. W poniedziałek z imprezą pożegnał się Adam Stefanów, który po decydującej partii przegrał o włos z Davidem Grace'em 3:4.

