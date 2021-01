Wraca O'Sullivan. Będzie jedną z gwiazd Masters

Oglądaj turniej Masters na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze od 10 do 17 stycznia.

Masters w tym roku po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany w Marshall Arenie w Milton Keynes, gdzie z powodu pandemii COVID-19 odbyły się wszystkie turnieje bieżącego sezonu. Od pierwszej edycji w 1975 zawody te zawsze gościły w stolicy Anglii.

- Londyński Masters nie jest dla mnie. Nie będę rozczarowany, jeśli nigdy więcej w nim nie zagram - zapowiadał O'Sullivan przed kilkoma miesiącami.

45-letni Anglik jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w tej imprezie. Trzynastokrotnie dochodził w niej do finału, sięgając po trofeum siedem razy. Wielokrotnie podkreślał jednak w wywiadach, że atmosfera turnieju odbywającego się w ostatnich latach w Alexandra Palace potrafi być przytłaczająca. Ogromne zainteresowanie kibiców i szereg obowiązków wobec mediów utrudniały mu skupienie się na sportowej rywalizacji. W efekcie podczas ostatniej edycji wolał wcielić się w rolę eksperta Eurosportu.

- To nie był snooker, chodzi o otoczkę wokół niektórych turniejów. Z tego powodu nie zagrałem w Masters, to jeden wielki cyrk - mówił otwarcie O'Sullivan w ubiegłym roku.

Nowe podejście

Teraz przyznaje jednak, że decyzja o wycofaniu się zaburzyła wówczas jego rytm przygotowań.

- Po odpuszczeniu tych zawodów byłem głodny gry, ale przegapiłem też turnieje w Niemczech oraz Austrii i skończyło się na tym, że byłem poza rywalizacją przez sześć czy siedem tygodni - wyjaśnił sześciokrotny mistrz świata.

- Kiedy wróciłem, nadal grałem dobrze, ale brakowało mi odpowiedniego rytmu. Dopiero po dwóch turniejach znów poczułem się jak zawodnik i odzyskałem dyspozycję z grudnia. Uznałem więc, że zamiast przechodzić przez to jeszcze raz, lepiej iść za ciosem i teraz mam cztery czy pięć imprez do rozegrania przed mistrzostwami świata, to mi wystarczy - dodał doświadczony Anglik.

Rywalem O'Sullivana w pierwszej rundzie tegorocznego Masters będzie Chińczyk Ding Junhui. Transmisje z turnieju w Eurosporcie i Eurosport Playerze.