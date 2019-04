O’Sullivan skomentował swoją klęskę. "Robiłem, co mogłem, aby nie usnąć"

Sensacja w mistrzostwach świata. Amator ograł słynnego Ronniego O'Sullivana Słynny Ronnie... czytaj dalej » Po pierwszej części rywalizacji Cahill sensacyjnie prowadził 5:4. Wydawało się jednak, że kolejnego dnia, a więc we wtorek O’Sullivan będzie w stanie się podnieść. Nic z tego, choć robił, co mógł.

Pokonał idola

Wprawdzie pięciokrotny mistrz świata przegrywał już 5:8, ale udało mu się wyrównać w znakomitym stylu. Zaliczył dwa bardzo wysokie podejścia. Potem miał nawet szansę, aby objąć prowadzenie 9:8, ale nie trafił dość prostej różowej. Jednocześnie dał rodakowi okazję do wyczyszczenia stołu.

- Pod koniec meczu ledwo stałem na nogach. Nie wiem, co powiedzieć. Wyszedłem na prowadzenie 6:5 po brejku w wysokości 70 punktów i poczułem, że on jest pod presją. Widziałem, że nie chce ze mną przegrać. On jest moim idolem, ale zawsze wierzyłem w siebie i w to, że mogę pokonać każdego. Chcę teraz pokazywać to, co umiem – mówił Cahill.

Walczył, aby nie usnąć przy stole

O’Sullivan ma kłopoty na mistrzostwach świata. "Gra bez szacunku dla kibiców” Jest uważany za... czytaj dalej » - Nie miałem w ogóle energii. Czułem się beznadziejnie, moje ręce i nogi były ciężkie. Byłem wyczerpany. Walczyłem o to, aby nie usnąć. Od kilku tygodni nie czuję się dobrze. Na dodatek miałem problem ze snem w ostatnich kilku dniach. Aby występować w mistrzostwach świata na odpowiednim poziomie, musisz do nich podejść w pełnej dyspozycji mentalnej i fizycznej. Jeśli nie jesteś gotowy w 100 procentach, to możesz mieć problemy. Próbowałem wygrać ten mecz. Liczyłem, że później będę miał kilka dni na dojście do siebie – dodawał O’Sullivan. - James spisał się dobrze i poradził sobie w tej sytuacji. Ten sezon był dotychczas dla mnie niezwykle udany i teraz miało być podobnie. Nie będzie.

Przegrana oznacza, że 36-krotny triumfator turniejów rankingowych po raz pierwszy od 2014 roku nie awansuje do ćwierćfinału mistrzostw świata. O’Sullivan w tym sezonie wystąpił w Crucible Theatre 27. raz. W inauguracyjnej rundzie odpadał dotychczas czterokrotnie. Ostatnio w 2003 roku.

23-letni sensacyjny pogromca lidera rankingu w 2017 roku stracił status profesjonalisty. W kolejnym sezonie znów jednak będzie walczyć w gronie zawodowców. Teraz Cahill, który został pierwszym amatorem ze zwycięstwem w czempionacie, zmierzy się ze Szkotem Stephenem Maguire’m.

Mistrzostwa świata na żywo tylko w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.