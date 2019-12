O'Sullivan mógł przegrać na własne życzenie. Powrócił w swoim stylu

Oto co do powiedzenia miał "Rakieta" po przegranym spotkaniu z Dingiem Junhuiem akurat w jego... 44. urodziny.

W spotkaniu toczonym do czterech zwycięstw O'Sullivan przegrywał już 1:3, ale w trzech ostatnich partiach nie pozostawił rywalowi złudzeń na odniesienie zwycięstwa.

W takim stylu mecze w turniejach rankingowych może rozgrywać tylko niesamowity "The Rocket". 44-latek powoli rozkręcał się we wtorkowej konfrontacji z Dale'emm w pierwszej rundzie Scottish Open. Po dwóch partiach przegrywał 0:2. W kolejnej złapał wreszcie właściwy rytm i mógł z łatwością zakończyć frejma ponad 100-punktowym podejściem. Zaprzepaścił jednak dalsze budowanie brejka, ponieważ nie chciało mu się czekać, aż sędzia przywróci niebieską bilę na stół i kontynuował wbijanie.

O ile we wspomnianej partii niecierpliwość O'Sullivana nie miała jeszcze większych konsekwencji dla wyniku meczu, o tyle w kolejnej odsłonie doświadczony Anglik na własne życzenie postawił się pod ścianą.

Oglądaj Wideo: Eurosport Niecierpliwość Ronniego O'Sullivana. Nie poczekał na sędziego

Nawet komentatorom zabrakło słów

"The Rocket" był na najlepszej drodze, by na finiszu czwartego frejma odrobić straty do Walijczyka i wyrównać stan rywalizacji. Sprzątnął ze stołu większość kolorowych bil i w znakomity sposób wyciągnął czarną spod bandy, podprowadzając ją pod środkową kieszeń. Nawet rywal z uśmiechem podziwiał zagranie pięciokrotnego mistrza świata.

Kolejnym uderzeniem Anglik zniweczył jednak cały swój trud, choć zwykle w podobnych sytuacjach trafia z zamkniętymi oczami. Tym razem zagrał na wiwat, wyrzucając białą za stół, a Dale po dopisaniu punktów za faul O'Sullivana, mógł się cieszyć z trzeciej wygranej partii.

Oglądaj Wideo: Eurosport Ronnie O'Sullivan wyrzucił białą bilę za stół

Kibice kochają jego niepowtarzalny styl

"The Rocket" nie byłby jednak sobą, gdyby pożegnał się z turniejem po takich błędach. W trzech kolejnych frejmach niepodzielnie panował już na stole, pozwalając przeciwnikowi na wbicie zaledwie jednej bili.

- Jest wielu kibiców, którym od lat podoba się mój styl gry. Oni mnie wspierają i kochają sposób, w jaki gram w snookera - stwierdził po zakończeniu meczu O'Sullivan. - Przychodzą na moje występy i oklaskują mnie na stojąco. To stąpanie po cienkiej linie, ale są ludzie, którzy doceniają różnorodność w snookerze i to jest świetne - dodał 44-latek w rozmowie z Eurosportem, dając do zrozumienia, że nie zamierza zmieniać swojego podejścia do gry.

W środowy wieczór Ronnie O'Sullivan zmierzy się w drugiej rundzie Scottish Open z Jamesem Cahillem.

Turniej Scottish Open można śledzić w Eurosporcie i za pośrednictwem usługi Eurosport Player.