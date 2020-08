Legenda snookera atakuje rywali. "Musiałbym stracić rękę i nogę"

Ronnie O'Sullivan to gwiazda snookera

Selby awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata

Aż dziewiętnastu frejmów potrzebował Anthony McGill do zwycięstwa w 1. rundzie mistrzostw świata w meczu z Jackiem Lisowskim.

"The Rocket" w swoim stylu. Szybka setka O'Sullivana

- Większość z nich poradziłaby sobie tylko jako przyzwoici amatorzy - powiedział o młodych snookerzystach pięciokrotny mistrz świata Ronnie O'Sullivan. Jego zdaniem to z tego powodu wciąż przy stole walczą tacy weterani jak on czy Mark Williams.

Presja jak u księcia Williama. "Od dziesiątego roku życia" Dziś należy do... czytaj dalej » W trwającej w Anglii imprezie O'Sullivan w walce o najlepszą ósemkę turnieju pokonał 13:10 Chińczyka Ding Junhuia. Teraz zmierzy się z Markiem Williamsem, a więc 45-letnim Walijczykiem.

To będzie starcie szóstego zawodnika światowego rankingu z trzecim. O'Sullivan podobnie jak jego najbliższy rywal został profesjonalistą w 1992 roku. Mimo upływu lat obaj snookerzyści nadal są w znakomitej formie i przeważnie bez trudu wygrywają z młodszymi.

Nowi są po prostu słabi

- Patrzysz na tych nowych zawodników i myślisz sobie: musiałbym chyba stracić rękę i nogę, aby wypaść z pierwszej "50" klasyfikacji generalnej.

- To własnie dlatego ja i Mark nadal kręcimy się w tym światku w czołówce. To pokazuje, jak słaba jest konkurencja. Jeśli patrzysz na młodych graczy, którzy zostają profesjonalistami, to widać, że oni nie są dobrzy. Są słabi - mówił O'Sullivan.

- Może nie jest jednak tak źle? - próbował ratować sytuację dziennikarz.

- Naprawdę jest - przyznał jeszcze raz mistrz.

Spotkanie Ronnie O'Sullivan - Mark Williams rozpocznie się o godzinie 15.30 w poniedziałek. Transmisja z tego meczu na antenie Eurosportu 1 i w Eurosport Playerze.

W Eurosporcie 2 od godz. 15.30 starcie sensacyjnych ćwierćfinalistów, którzy, aby zagrać w turnieju głównym, musieli przejść przez kwalifikacje. Norweg Kurt Maflin zmierzy się z Anthonym McGillem ze Szkocji.