Czerwona bila poza stołem. "Ale jak to wypadło? Była tak blisko kieszeni"

Mistrz świata pokonany przez rodaka. "Trudna batalia dla jednego i drugiego" W niedzielę... czytaj dalej » Od 2011 roku O’Sullivan wygrał pięć kolejnych spotkań z Dottem. Tym razem jednak popełnił zdecydowanie za dużo błędów i poniósł tego konsekwencje.

Dla Anglika był to pierwszy turniej od dwóch miesięcy i od samego początku narzekał na swoją dyspozycję. Jego samopoczucia nie zmieniły zwycięstwa z Davidem Gilbertem i Liangiem Wenbo w dwóch pierwszych rundach. Aby myśleć o awansie do Coral Players Championship, The Rocket musi zanotować dobre występy w Welsh Open lub the Shoot Out.

Przełomowy frejm Dotta

Od początku mecz nie układał się po myśli faworyta. W czwartym frejmie, gdy O'Sullivan przegrywał 1:3, miał relatywnie łatwą do wbicia czerwoną. Nie dość, że fatalnie spudłował, to jeszcze bila za jeden punkt wyleciała poza stół.

- Ale jak to wypadło? Czerwona była przecież bardzo blisko ustawiona kieszeni - zastanawiał się komentujący w Eurosporcie były snookerzysta Jarosław Kowalski.

"Rakieta" doprowadził jednak do remisu, ale wówczas O’Sullivan popełnił błąd, po którym Dott wbił czerwoną, a następnie wyszedł na prowadzenie. 42-latek zapewnił sobie wygraną w ósmym frejmie, popisując się 91-punktowym brejkiem.

- W drugim frejmie zanotowałem dobrego brejka i nabrałem pewności siebie. Potem grałem już naprawdę dobrze – powiedział Dott. – Nad kilkoma elementami wciąż muszę pracować, ale moją grę oceniam pozytywnie – dodał Szkot, który w poprzednim tygodniu dotarł do tej samej fazy German Masters.

Jego półfinałowym rywalem będzie Tom Ford, który w najlepszej ósemce pokonał Gary’ego Wilsona 5-2.

O drugi półfinał powalczą Kyren Wilson z Johnem Higginsem i Neil Robertson z Joe Perrym.

