Snookerowa Polska i Eurosport poszukują polskiego Ronniego O’Sullivana

Snookerowa Polska to bezprecedensowy w skali świata program popularyzacji snookera skierowany do dzieci ze szkół podstawowych w klasach 0-3. Do 2023 roku akcja obejmie nawet 750 szkół w całej Polsce. Zostaną one wyposażone w około 1000 składanych stołów do snookera, przy których grać ma co najmniej 16 tys. dzieci. Jednym z elementów Snookerowej Polski są także szkolenia i przekazanie szkołom wiedzy potrzebnej do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz turniejów. Do programu może przystąpić każda szkoła podstawowa w Polsce.

Szukamy nastepców mistrza

– Jesteśmy otwarci na szkoły z dużych miast, miasteczek, wiosek, zarówno publiczne, społeczne, jak i prywatne, bo nie wiemy, w której z nich uczy się polski Ronnie O'Sullivan. Są jednak pewne wymagania – szkoła musi aktywnie prowadzić zajęcia dla dzieci i organizować wewnętrzne turnieje. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów, aby możliwie wcześnie wyrabiać odpowiednie instynkty i wyłapywać największe talenty – podkreślił Przemek Kruk, pomysłodawca Snookerowej Polski.

Eurosport, który pokazuje wszystkie najważniejsze turnieje snookerowe w sezonie objął akcję patronatem medialnym. – Snooker stał się w Polsce popularny dzięki transmisjom w Eurosporcie, więc z przyjemnością obejmujemy patronatem inicjatywę propagującą rozwój dyscypliny wśród najmłodszych. Mamy nadzieję, że Snookerowa Polska wyłoni i ukształtuje wielkie talenty, których sukcesami będziemy emocjonować się na antenach Eurosportu – powiedziała Dorota Żurkowska-Bytner, Członek Zarządu Grupy Discovery TVN.

Aby dołączyć do programu Snookerowa Polska, szkoła musi zadeklarować chęć przystąpienia i przejść wstępną weryfikację Uczniowskiego Klubu Sportowego SnooKids. Kolejnym etapem są profesjonalne szkolenia dla wybranych pracowników szkoły, przeprowadzane przez trenerów UKS oraz wyposażenie placówki w stoły do snookera. Wykorzystując nabytą wiedzę i sprzęt, szkoły będą prowadzić zajęcia dla dzieci oraz organizować turnieje.