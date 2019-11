Świetny mecz angielskich mistrzów. Trump z 14. tytułem w karierze

"Fart sezonu, fart dekady!". Biała od bandy, żółta do kieszeni Turniej Northern... czytaj dalej » W finale rozgrywanego w Irlandii Północnej turnieju doszło do powtórki sprzed roku. Triumfatora miał wyłonić mecz między aktualnym mistrzem świata - Juddem Trumpem a legendarnym Ronniem O'Sullivanem. Dwanaście miesięcy temu młodszy z Anglików pokonał rywala 9:7.

Po pierwszej sesji, w której dwaj zawodnicy zaliczyli dwa podejścia stupunktowe, Trump prowadził 5:3. Wiele wskazywało, że 30-letni snookerzysta sięgnie po drugi z rzędu triumf w Waterfront Hall.

Cios za cios

Wieczorna sesja zaczęła się od pomyłek z obu stron. Dobry układ czerwonych bil wykorzystał starszy o 15 lat O'Sullivan i zrobiło się 5:4. Idealnie, czyli swoją drugą "setką" w meczu odpowiedział jednak Trump.

W kolejnym frejmie zaatakował brejka maksymalnego, ale skończyło się na 113 punktach. Było 7:4. Rywal jednak nie rezygnował. Czterokrotny mistrz globu spróbował atakować "maksa" i przed obowiązkową przerwą przegrywał 5:7.

Choć kolejne podejście lepiej zaczął obrońca tytułu, to O'Sullivan był w stanie wygrać tego frejma i zbliżył się do przeciwnika na najmniejszy możliwy dystans. Odpowiedź Trumpa była wspaniała, 124 punkty w podejściu i zrobiło się 8:6. To był już 45. co najmniej stupunktowy brejk mistrza w tym sezonie. Rywal jeszcze raz się podniósł i po 135-punktowym podejściu znów był blisko rywala (7:8).

Lewa ręka górą

Lider światowego rankingu pokazał klasę. Popisał się znakomitym podejściem do stołu i brejkiem w wysokości 84 punktów. Ostatecznie zatem zwyciężył 9:7, powtarzając ubiegłoroczny sukces.

W Belfaście najlepsi snookerzyści świata walczyli o trofeum im. Aleksa Higginsa po raz czwarty w historii. Triumfator zarobił 70 tysięcy funtów. Leworęczny Trump po raz 14. w karierze wygrał tytuł rankingowy.

Cały sezon snookerowy w Eurosporcie oraz usłudze Eurosport Playerze.

Wynik finału Northern Ireland Open:

Judd Trump - Ronnie O'Sullivan 9:7