Spektakularne wbicie w snookerze. Komentator aż jęknął z zachwytu

John Higgins bardzo rzadko mylił się w starciu z Kacprem Filipiakiem, ale kiedy tylko do tego doszło, to Polak potrafił skrzętnie to wykorzystać. 23-latek wyczyścił stół i tym samym wygrał czwartą partię starcia z Higginsem. Northern Ireland Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Być może Yuan Sijun przegrał z Ronniem O'Sullivanem, ale za to popisał się zagraniem tygodnia. Wspaniałe zbicie czerwonej bili przez Chińczyka. Zwyciężył jednak słynny The Rocket i to on zagra w ćwierćfinale.

Do sytuacji doszło w ostatniej partii czwartkowego pojedynku. W meczu do czterech wygranych partii 19-latek przegrał z pięciokrotnym mistrzem świata 1:3 i był jedną nogą poza turniejem. Przy 28-punktowym prowadzeniu O'Sullivana w piątej partii na stole pozostawały już tylko 43 punkty. Yuan Sijun był pod ścianą i postanowił zaryzykować.

Niemający nic do stracenia Chińczyk złożył się do ekstremalnie trudnej czerwonej stojącej przy bandzie w pobliżu środkowej kieszeni i zdecydował się na ryzykowne wbicie do lewego rogu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wygrał O'Sullivan, ale zagranie tygodnia należy do Yuana Sijuna

Wyszło fenomenalnie. Mocno uderzona czerwona pewnie wpadła do kieszeni, a Chińczyk zdobył jeden punkt.

- O Jezu, ale zagranie! - nie dowierzał na antenie Michał Ebert. - To może być zagranie turnieju. I to nie był przypadek. On chciał to zagrać. Grał na wbicie - emocjonował się drugi z komentatorów Przemek Kruk.

Do pełni szczęścia Yuanowi Sijunowi zabrakło jedynie pozycji do bili kolorowej (w snookerze czerwone nie są uznawane za kolory). Chińczyk musiał przerwać podejście, a wkrótce O'Sullivan dopełnił dzieła, eliminując go z turnieju. Mimo wszystko 19-latek zostawił po sobie dobre wrażenie. Wygrał dwa mecze, a w spotkaniu z "Rakietą" popisał się wbiciem, które można oglądać na okrągło. Z Belfastu może więc wyjeżdżać z podniesionym czołem.

- Jedno z trudniejszych wbić, jakie można sobie wyobrazić na snookerowym stole. Na dodatek wykonane z dużą siłą. Z pewnością kandydatura do zagrania turnieju. Byłaby to nagroda pocieszenia dla młodego Chińczyka - dodał już na chłodno Ebert, kiedy opadły emocje.

Turniej Northern Ireland Open na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze. W piątek ćwierćfinały, z których najciekawiej zapowiada się starcie byłych mistrzów świata Marka Selby'ego z Johnem Higginsem.

Ćwierćfinały Northern Ireland Open:

Judd Trump - Anthony Hamilton

Mark Selby - John Higgins

Shaun Murphy - Ronnie O'Sullivan

Joe Parry - Alexander Ursenbacher