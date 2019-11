"Fart sezonu, fart dekady!". Biała od bandy, żółta do kieszeni

Było zagranie turnieju, czas na fluke. Ronnie O'Sullivan wbił żółtą bilę, a do tego biała idealnie ustawiła się do zagrania na zieloną. Szczęście ewidentnie uśmiechnęło się do popularnej "Rakiety". Northern Ireland Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W Belfaście obrodziło zagraniami, za które kibice uwielbiają tę dyscyplinę. Sygnał do ataku dał w czwartek Yuan Sijun. Młody zawodnik co prawda przegrał w 3. rundzie z Ronniem O'Sullivanem 1:4, ale w finałowej partii popisał się wbiciem, o którym będzie głośno co najmniej do końca turnieju. Niemający nic do stracenia Chińczyk zdecydował się na wbicie piekielnie trudnej czerwonej spoczywającej na bandzie pod środkową kieszenią. Dodatkowo, z myślą o pozycjonowaniu do kolejnej bili, użył do tego mnóstwo siły, jeszcze podkręcając stopień trudności uderzenia. - O Jezu, ale zagranie! - nie dowierzał na antenie komentujący to spotkanie w Eurosporcie Michał Ebert.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wygrał O'Sullivan, ale zagranie tygodnia należy do Yuana Sijuna

W sobotę jeszcze mocniejszy akces do konkursu na zagranie turnieju w wygranym 6:3 półfinale z Johnem Higginsem zgłosił Judd Trump. Wbijając w ósmej partii czarną do narożnej kieszeni, mistrz świata użył lewej i wstecznej rotacji, by pozycję do czerwonych uzyskać efektownie po dwóch bandach. Na dodatek delikatnie je rozbił, perfekcyjnie ustawiając sobie dalszą grę. Rywal Anglika tylko z uznaniem pokiwał głową.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kosmos! Najlepsze zagranie turnieju w wykonaniu Judda Trumpa

Swoje miejsce w rankingu top 10 Northern Ireland Open ma też O'Sullivan, który w niedzielę zagra o tytuł z Trumpem. Pięciokrotny mistrz świata w półfinale rozgromił Joe Perry'ego 6:1, a w drugiej partii popisał się wbiciem, które podcięłoby skrzydła każdemu. W decydującym momencie Perry zagrał - jak się wydawało - bezpiecznie. Chowając białą za ścianą z kolorowych, uniemożliwił O'Sullivanowi bezpośrednie dojście do bili żółtej. "The Rocket" został więc zmuszony do uderzenia od bandy. Anglik chciał jedynie zaliczyć żółtą i wrócić z białą bezpiecznie w górną część stołu, tymczasem zagrana przez niego bila wpadła do kieszeni. Jakby tego było mało, O'Sullivan uzyskał perfekcyjną pozycję do następnej w kolejności bili zielonej. Po niej wyszedł na prowadzenie w partii, a kolejnymi trzema banalnymi wbiciami przypieczętował zwycięstwo. Perry nerwowo przełknął ślinę.

Oglądaj Wideo: Eurosport Fluke turnieju. Szczęście uśmiechnęło się do O'Sullivana

- Chyba sobie żartujesz. Co to był za fart! To może być fart sezonu, to może być fart dekady! - emocjonował się komentator brytyjskiego Eurosportu. Podobnie zareagowali komentujący to spotkanie dla polskiej stacji Michał Ebert i Grzegorz Biernadski. - Niesamowite, niesamowite - powtarzał Ebert. - Takie uderzenie to raz na milion, żeby wbić taką żółtą i dojść do zielonej - dodawał ten drugi.

O'Sullivan oczywiście przeprosił za przypadkowe zagranie, ale dla Perry'ego był to żadne pocieszenie. Do końca meczu starszy o dwa lata angielski snookerzysta już się nie podniósł. Rozpędzonemu O'Sullivanowi był w stanie urwać zaledwie jedną partię. Jeśli ktoś miałby zatrzymać tak grającą "Rakietę", to tylko Trump w finale.

Finał Northern Ireland Open Judd Trump - Ronnie O'Sullivan w niedzielę o 14 na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze