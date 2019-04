Robertson zachwycił w Pekinie. Przed mistrzostwami stał się faworytem

17 partii z rzędu. Robertson złapał formę przed mistrzostwami świata Neil Robertson... czytaj dalej » Zawodnik z antypodów w Pekinie od pierwszego pojedynku grał znakomicie. Decydujące starcie było jego popisem. Już po pierwszej sesji Australijczyk wygrywał 8:2. W drugiej części meczu jeszcze powiększył przewagę i pewnie zdobył kolejny tytuł.

Mocno pragnął trzeciego tytułu

37-letni Robertson w niedzielę cieszył się z 16. zwycięstwa w turnieju rankingowym w karierze. Na dodatek na jego konto trafiło 225 tysięcy funtów, a w klasyfikacji najlepszych snookerzystów przesunął się z siódmego na czwarte miejsce.

- Byłem od początku dnia bardzo zdeterminowany. Przegrałem ostatnie dwa finały, a teraz przystąpiłem do meczu o tytuł po raz szósty w sezonie. Nie chciałem mieć tylko dwóch zwycięstw i aż czterech porażek - mówił Robertson. - Wiedziałem, że z takim rywalem muszę zaprezentować się naprawdę dobrze. To dawało mi dodatkową motywację. Byłem niezwykle skoncentrowany. Myślę, że cały turniej od początku do końca był jednym z moich najlepszych w karierze. Zwłaszcza w Chinach nie jest to takie łatwe, bo trzeba się zmagać z kłopotami związanymi ze zmianą strefy czasowej – dodawał zwycięzca.

Chce sprawiać radość kibicom

Robertson z miejsca stał się jednym z faworytów rozpoczynających się niebawem mistrzostw świata. W Crucible Theatre w Sheffield najważniejsza impreza w sezonie rozpocznie się 20 kwietnia. Jej zakończenie zaplanowane jest na 6 maja.

- Od zdobycia przeze mnie mistrzostwa w 2010 roku minęło już naprawdę dużo czasu. Tym razem rozpocznę te zmagania inaczej niż ostatnio. Będę chciał sprawiać radość widzom. Postaram się grać agresywnie i po prostu cieszyć się tym, co robię. W poprzednich sezonach nie miałem dobrych wyników w Sheffield, ale teraz przystępuję do tej imprezy po zwycięstwach w trzech turniejach rankingowych w sezonie. Na sam koniec wygrałem jeszcze China Open. To daje mi spokój. Jestem zrelaksowany - dodał Robertson.

